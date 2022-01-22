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رياضة

غياب جزائري عن تشكيلة دور المجموعات لكان الكاميرون

سليم.ع
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غياب جزائري عن تشكيلة دور المجموعات لكان الكاميرون

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون. 

وخلت التشكيلة المثالية من لاعبي المنتخب الجزائري، الذين لم يضمنوا تواجدهم حتى على دكة البدلاء، ما يؤكد عدم تواجدهم في أفضل مستوياتهم خلال الثلاث مباريات الأولى من الدورة.

وشهدت التشكيلة الأساسية حضورا مميزا للاعبين العرب، وهم الثنائي المصري الحارس محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي، مع ثنائي مغربي يتمثل في الظهير الأيمن أشرف حكيمي والمهاجم سفيان بوفال.

وتواجد في دكة البدلاء عدة لاعبين، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، والظهير الأيسر التونسي علي معلول، وآخرين مثل ساديو ماني، والحارس الكاميروني أندي أونانا، واللاعب النيجيري ويلفريد نديدي.

وسيطر منتخب الكاميرون على القائمة بـ4 لاعبين، يليه منتخبا مصر ونيجيريا بثلاثة لاعبين.

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