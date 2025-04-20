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رياضة

“غيموز” انطلق في مهمّته مع المنتخب الوطني أشبال

الشروق الرياضي
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“غيموز” انطلق في مهمّته مع المنتخب الوطني أشبال
ح.م

دخل تربص المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أشبال، الأحد، يومه الثاني تحت إشراف المدرب الجديد أمين غيموز.

وأُقيمت هذه المحطة الإعدادية بِالمدرسة الوطنية للرياضيات الأولمبية “الباز” بِولاية سطيف، وقد شملت في مرحلتها الأولى لاعبي شرق البلاد، وتستمرّ حتى الأربعاء المقبل.

وسيسمح هذه التربص للمدرب أمين غيموز بِمعاينة مواهب الشرق، وانتقاء الأفضل منهم للمنتخب الوطني صنف أقلّ من 17 سنة.

للإشارة، فإن تربّصَين آخرَين ينتظران المدرب أمين غيموز في الأيام القليلة المقبلة، مع لاعبين جدد لصنف الأشبال ينتمون إلى ولايات أُخرى للوطن.

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