فارس شعيبي في طريقه إلى البطولة الألمانية

تألق مع فريقه تولوز الفرنسي خلال الموسم المنتهي

قرّر الكثير من لاعبي الخضر خوض تجارب جديدة مع أندية أخرى بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مثل فارس شعيبي، الذي يُعتبر أحد أبرز اكتشافات الدوري الفرنسي مع فريقه تولوز خلال الموسم المنتهي.

ووفقاً لما أورده موقع “لي فولي” الفرنسي المتخصص في أخبار نادي تولوز، الجمعة، فإنّ شعيبي يقترب من مغادرة النادي في الميركاتو الصيفي، ورغم أنه لم يجر الكشف عن هوية النادي المحتمل، إلا أنه سيكون بنسبة كبيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأضاف المصدر نفسه، أنّ المفاوضات جد متقدمة بين تولوز وهذا النادي في وقت أنّ رئيس النادي الفرنسي، داميان كومولي، لا يُمانع رحيله هذا الصيف، مع العلم أن تقارير ألمانية كانت قد كشفت في وقت سابق أن آينتراخت فرانكفورت مهتم بشدة بخدمات شعيبي.

وكان موسم 2022-2023 هو الأول لشعيبي في عالم المحترفين، مع تسجيله 8 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، لكنه مرتبط بعقد مع تولوز حتى 2025، وقد رفض عرضاً لتجديده حتى 2027، وذلك لرغبته في خوض تجربة خارج الدوري الفرنسي لكرة القدم. علما أن نادي تولوز الفرنسي، أثنى على لاعبه الجزائري فارس شعيبي واعتبره اكتشاف الموسم في الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” إحصائيات شعيبي مع الفريق، حيث شارك لاعب الخضر مع النادي “البنفسجي” في 41 لقاء هذا الموسم، مبرزا بالمناسبة “نجاعته التهديفية بإحرازه لثمانية (8) أهداف وتقديمه لسبع (7) تمريرات حاسمة، في كل المنافسات هذا الموسم”. ومعلوم، أن لاعب الخضر كان قد توج بلقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الفرنسي هذا الموسم، نظير الإحصائيات والأرقام الإيجابية التي حققها. تجدر الإشارة إلى أن فارس شعيبي (21 سنة)، كان قد التحق بمركز تكوين نادي تولوز موسم 2019 وتدرج فيه إلى غاية إمضائه عقد احترافي مع الفريق الأول.