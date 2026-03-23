فارس غجيميس يبلغ هدفه الـ12 هذا الموسم

في ثالث سنة له مع ناديه فروزينوني الإيطالي

وقع المهاجم الدولي الجزائري، فارس غجيميس، هدفه الـ12 مع فريقه فروزينوني الإيطالي خلال اللقاء الذي فاز فيه خارج الديار على حساب سودتريول بنتيجة (3-1)، لحساب الجولة الـ23 من بطولة القسم الثاني الايطالية لكرة القدم. وبعدما دخل بديلا في الدقيقة 69، تمكن المهاجم الجديد للمنتخب الوطني من توقيع الهدف الثالث للفريق قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الهدف، ترتقي حصيلة المهاجم الجزائري (24 عاما)، إلى 12 منذ بداية الموسم الكروي الجاري (2025-2026) في ثالث سنة له مع ناديه الإيطالي.

وبالنظر للأداء الجيد الذي بات يقدمه في إيطاليا، تلقى غجيميس الدعوة من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، للالتحاق بصفوف “الخضر” لأول مرة له، تحسبا للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من غواتيمالا، يوم الجمعة 27 مارس بملعب “لويجي فيراريس” بمدينة جنوى الإيطالية، وأوروغواي يوم الثلاثاء 31 مارس بملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 (من 11 جوان إلى 19 جويلية) بكل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.