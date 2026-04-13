فتح التسجيلات بجامعة التكوين المتواصل نهاية ماي لـ”بكالوريا قبل 2025″

البروفيسور جعفري يشدد على ضبط رزنامة دقيقة لإنهاء الموسم

تعتزم جامعة التكوين المتواصل فتح منصة التسجيلات للموسم الجامعي الجديد 2026/2027 أواخر شهر ماي 2026 بالنسبة لحاملي البكالوريا ما قبل 2025.

وأكد مدير جامعة التكوين المتواصل، يحي جعفري، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المديرية الموسع، بمقر جامعة التكوين المتواصل، الأحد، على ضرورة ضبط وإعداد رزنامة دقيقة تضمن السير الحسن لمختلف العمليات البيداغوجية الكفيلة بالإنهاء السلس للسنة الجامعية الحالية، مع التحضير والاستعداد لفتح منصة التسجيلات الرقمية لفائدة الطلبة الجدد في طور الليسانس من حاملي البكالوريا قبل 2025، كما كشف عن مباشرة العمل من أجل مراجعة رسوم التسجيل في طوري الليسانس والماستر بجامعة التكوين المتواصل، على أن يعلن عن قيمتها قريبا.

مراجعة الرسوم في طوري الليسانس والماستر والإعلان عنها قريبا

وخُصص الاجتماع لدراسة أعمال نهاية الموسم الجامعي والتحضير للدخول الجامعي المقبل، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البيداغوجية والتنظيمية والرقمية المرتبطة بتطوير أداء الجامعة، حيث تطرق الحاضرون إلى سير نهاية الموسم الجامعي.

وبالمناسبة، حث مدير الجامعة على ضرورة استكمال جميع الأنشطة البيداغوجية في الآجال المحددة مع نهاية شهر أفريل، مع العمل على ضبط إلزامية ضبط رزنامة الامتحانات وتبليغها للنيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا قبل نهاية أفريل، على أن تنطلق في 02 ماي 2026 عبر كل المراكز.

وفي السياق، دعا البروفيسور جعفري إلى التحضير المسبق للدخول الجامعي المقبل من خلال استغلال الفترة الصيفية في مراجعة وتحضير الظروف المثلى لاستقبال الطلبة الجدد.

وفي ما يتعلق بتصحيح ونشر علامات الطلبة، تم تحديد يوم 20 ماي كآخر أجل لتسليم العلامات والمعدلات، فيما أكد رؤساء الميادين ومديرو المراكز خلال الاجتماع على السير الحسن لمختلف المراحل البيداغوجية وجاهزية الطواقم الإدارية والبيداغوجية لاحترام الآجال المحددة.

أما بخصوص مناقشة مذكرات التخرج، فقد حددت جامعة التكوين المتواصل شهر ماي للدورة العادية، وشهر جوان للدورة الاستدراكية، كما تطرق الحضور إلى أهمية متابعة نسب النجاح وتحليل نتائج الطلبة بشكل دوري، بما يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الأداء البيداغوجي.

وفي سياق تطوير التعليم الرقمي، شدد الحاضرون على أهمية مواصلة تطوير المحتوى البيداغوجي الرقمي واستكمال إنجاز كل الدعائم المتفق عليها، قبل الدخول الجامعي الجديد، لاسيما “لي موكس” ( les moocs )، حيث تقرر تخصيص شهري جوان وجويلية لتصوير ما تبقى من دروس، مع تخصيص جزء من الجامعة الصيفية لتدارك التأخر وتكليف رؤساء الميادين بتنسيق هذه العملية تحت سلطة نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا.

أما في ما يخص التكوينات الإلزامية والتكوين بحسب الطلب، فقد طلب مدير الجامعة من مختلف المراكز، تحت إشراف نائب مدير الجامعة للاتصال والعلاقات مع القطاعات، الإسراع في رسم خطة للاستجابة لاحتياجات القطاعات والمؤسسات المختلفة، بما يحول المراكز إلى مراكز موارد، لاسيما بعد الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الأساسي الجديد للجامعة لتباشر هذه المهام.

كما طلب من نيابة مديرية الجامعة الإسراع في معالجة الملفات العالقة كنشاطات خارج الميزانية للفترة الممتدة من جانفي 2014 إلى ماي 2022 بالتنسيق مع المراقب الميزانياتي والوكيل المحاسب.

وفي السياق، قدم ممثل خلية الجودة عرضاً حول تقدم عملية اعتماد المعيار الدولي “ISO 9001″، حيث أشار إلى استكمال مرحلة التشخيص وإعداد الوثائق الخاصة بنظام الجودة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات التي ستمكن الجامعة من الحصول على هذه الشهادة في الآجال المحددة. وناقش الحاضرون أيضا إمكانية إدراج مخبر افتراضي خاص باللغة الإنجليزية ضمن منجزات السنة المالية الحالية.

وبالنسبة لملف توظيف الأساتذة، تم عرض حصيلة الملفات المودعة ونسب التقدم في معالجتها، التي بلغت 1739 ملف، موزعة على 819 ملف في العلوم الاقتصادية، و277 ملف في العلوم الاجتماعية، و463 ملف في ميدان الحقوق، مع التأكيد على ضرورة دراسة هذه الملفات وفق معايير دقيقة وشفافة على أن تعلن النتائج مطلع شهر ماي 2026.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض مشروع التنظيم الإداري الجديد للجامعة، حيث أكد مدير الجامعة على الشروع في مناقشته مع الهيئات المعنية، على أن يصدر قريبا، بما يكون له أثر كبير على التسيير والحكامة داخل الجامعة.

إلى ذلك، تناول الاجتماع مسألة الهوية البصرية للجامعة، أين أكد مدير الجامعة تلقي مقترحات مديري المراكز وكل الفاعلين ليتم الاتفاق على اعتماد الشعار الجديد وتعميم استخدامه في مختلف الوثائق الرسمية، بما في ذلك الشهادات وبطاقات الطلبة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للجامعة والصفحات الرسمية للمراكز وسوف يبلغ بشكل رسمي للمراكز كتصميم بمقرر قبل نهاية الأسبوع الحالي.