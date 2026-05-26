بعنوان الدخول المدرسي 2026-2027

فتح التسجيلات لمسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة عبر هذا الرابط

أشبال الأمة

أعلنت وزارة الدذفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مدارس أشبال الأمة مسابقة وطنية لانتقاء شبلات وأشبال الأمة بعنوان الدخول المدرسي 2026-2027، لفائدة التلاميذ المتفوقين الراغبين في الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي، في إطار نظام التكوين التابع لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أن التسجيلات الأولية تتم حصريًا عبر الموقع الرسمي: https://preinscription.mdn.dz/cadets

وذلك لفائدة الذكور والإناث، حيث يشمل الترشح الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي داخل مدارس أشبال الأمة.

ويُشترط للالتحاق بالمسابقة أن يكون المترشح جزائري الجنسية، من مواليد سنة 2011 فما بعد، وأن يكون متحصلًا على شهادة التعليم المتوسط بعنوان السنة الدراسية 2025-2026 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، مع التوجيه إلى شعبة “علوم وتكنولوجيا”، إضافة إلى التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

وستتم عملية الانتقاء وفق ترتيب النتائج المحصل عليها خلال السنة الدراسية، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة، حيث يتم استدعاء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني، مع إمكانية سحب الاستدعاءات مباشرة.

وتشمل اختبارات المسابقة فحصًا طبيًا، واختبارًا للقدرات البدنية، إلى جانب اختبارات كتابية في مواد الرياضيات، والفيزياء-التكنولوجيا، واللغة العربية.

أما بخصوص مراحل التسجيل، فقد حُددت في ثلاث خطوات، تبدأ بالتسجيل الأولي خلال الفترة الممتدة من بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط إلى غاية 24 جوان 2026، تليها مرحلة الانتقاء، ثم مرحلة القبول النهائي، حيث يُطلب من الناجحين سحب استدعاءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته لاستكمال إجراءات الالتحاق بمدارس أشبال الأمة.

