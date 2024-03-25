فتح باب الترشح للطبعة السابعة لجائزة آسيا جبار للرواية

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار عن فتح باب الترشح للطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2024.

المنافسة مفتوحة للروايات المكتوبة باللغات العربية، الأمازيغية والفرنسية والتي تم نشرها من طرف دور النشر الجزائرية بعد تاريخ الطبعة السادسة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، أي الفاتح من جويلية 2022. كما يشترط أيضا أن تكون الروايات أصلية، لم تتحصل على جوائز أدبية أخرى.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في المسابقة إبداع تسع نسخ من كل عنوان على مستوى مقر المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وهذا قبل 15 أفريل 2024.

وتم إطلاق جائزة آسيا جبار للرواية عام 2015 من طرف الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بمناسبة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر وتسعى، لاختيار أحسن رواية جزائرية باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وكذا باللغة الفرنسية. وهي جائزة تأسست لترقية الأدب الجزائري والدفع به إلى الانتشار العالمي.

وقد فاز بالجائزة في طبعتها السادسة والتي أقيم حفل توزيع الجوائز فيها في جويلية 2022، كل من عبد الله كروم عن روايته بالعربية “الطرحان” الصادرة عن منشورات خيال، ومحند أكلي صالحي عن روايته بالأمازيغية “Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin”، عن منشورات امتداد، ومحمد عبد الله عن روايته بالفرنسية “Le vent a dit son nom” الصادرة عن منشورات آبيك.