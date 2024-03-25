-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مجلس الأمن يصدر قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
منوعات

فتح باب الترشح للطبعة السابعة لجائزة آسيا جبار للرواية

ماجيد صرّاح
  • 51
  • 0
فتح باب الترشح للطبعة السابعة لجائزة آسيا جبار للرواية
موقع الجائزة الكبرى آسيا جبار
حفل توزيع جائزة آسيا جبار الكبرى للرواية في طبعتها السادسة، جويلية 2022.

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار عن فتح باب الترشح للطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2024.

المنافسة مفتوحة للروايات المكتوبة باللغات العربية، الأمازيغية والفرنسية والتي تم نشرها من طرف دور النشر الجزائرية بعد تاريخ الطبعة السادسة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية، أي الفاتح من جويلية 2022. كما يشترط أيضا أن تكون الروايات أصلية، لم تتحصل على جوائز أدبية أخرى.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في المسابقة إبداع تسع نسخ من كل عنوان على مستوى مقر المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وهذا قبل 15 أفريل 2024.

وتم إطلاق جائزة آسيا جبار للرواية عام 2015 من طرف الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بمناسبة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر وتسعى، لاختيار أحسن رواية جزائرية باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وكذا باللغة الفرنسية. وهي جائزة تأسست لترقية الأدب الجزائري والدفع به إلى الانتشار العالمي.

وقد فاز بالجائزة في طبعتها السادسة والتي أقيم حفل توزيع الجوائز فيها في جويلية 2022، كل من عبد الله كروم عن روايته بالعربية “الطرحان” الصادرة عن منشورات خيال، ومحند أكلي صالحي عن روايته بالأمازيغية “Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin”، عن منشورات امتداد، ومحمد عبد الله عن روايته بالفرنسية “Le vent a dit son nom” الصادرة عن منشورات آبيك.

مقالات ذات صلة
مهلة إضافية لاستقبال الترشيحات لجوائز إيكروم الشارقة

مهلة إضافية لاستقبال الترشيحات لجوائز إيكروم الشارقة

البطحة الجزء 2 | الحلقة 12: باي باي الميزيرية

البطحة الجزء 2 | الحلقة 12: باي باي الميزيرية

فيديو مذهل من الفضاء يظهر استقبال نصف الكرة الأرضية الشمالي للربيع وتوديعه الشتاء

فيديو مذهل من الفضاء يظهر استقبال نصف الكرة الأرضية الشمالي للربيع وتوديعه الشتاء

البطحة الجزء 02 | الحلقة 14: اليتيم واللاز

البطحة الجزء 02 | الحلقة 14: اليتيم واللاز

أحمد دلباني للشروق أونلاين: “معاداة السامية” ليست شأنا إسلاميا أو عربيا وإنما هي نتاج غربيّ

أحمد دلباني للشروق أونلاين: “معاداة السامية” ليست شأنا إسلاميا أو عربيا وإنما هي نتاج غربيّ

الجدل بخصوص الدراما الجزائرية دليل على نضجها

الجدل بخصوص الدراما الجزائرية دليل على نضجها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد