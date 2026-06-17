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اقتصاد

فتح باب الشكاوى لزبائن فيات عبر منصة “أشكي”

الشروق أونلاين
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فتح باب الشكاوى لزبائن فيات عبر منصة “أشكي”
المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه
خانة جديدة عبر منصة "أشكي" مخصصة لاستقبال ومعالجة انشغالات المستهلكين المتعلقة بعلامة المركبات فيات

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه عن فتح خانة جديدة عبر منصة “أشكي” مخصصة لاستقبال ومعالجة انشغالات المستهلكين المتعلقة بعلامة المركبات فيات، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز آليات التكفل بالشكاوى وتحسين الخدمات المقدمة.

وأوضحت المنظمة أن المستخدمين المسجلين مسبقًا في المنصة يمكنهم تقديم انشغالاتهم عبر الرابط الخاص بإيداع الشكاوى، فيما يتعين على المستخدمين الجدد إنشاء حساب على المنصة قبل تقديم شكاواهم.

وأكدت أن هذا التعاون سيسمح بالتكفل المباشر بالشكاوى من طرف مختصين تابعين للشركة، حيث سيتولون استقبال الملفات ومتابعتها ومعالجتها، بما يضمن تسريع عملية الرد على انشغالات المستهلكين.

كما أشارت المنظمة إلى أنها ستواصل متابعة مختلف الملفات والتنسيق مع الشركة المعنية لضمان معالجة الشكاوى في آجال معقولة، والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

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