فتح تحقيق حول ظروف حادث المرور الذي أودى بـ8 ضحايا في بجاية

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، أنه بتاريخ 21 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا وقع حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار أدى إلى وفاة 8 أشخاص، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.

وحسب ذات المصدر، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق إبتدائي حول ظروف وملابسات هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.

وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية في بيان، أن الحادث الذي وقع صبيحة اليوم بعد اصطدام شاحنة وسيارة على مستوى الطريق السيار بقرية بيزيو التابعة لبلدية أمالو قد خلف وفاة 7 رجال وامرأة.