فتح حركة تحويلات مستخدمي التربية بعد العيد مباشرة

7 معايير لإنصاف الموظفين وتفادي الاحتجاجات

ستشرع مديريات التربية للولايات في إنجاز الحركة التنقلية السنوية لمستخدميها في كافة الأسلاك بعد عيد الفطر مباشرة، إذ تم البدء في إحصاء كافة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، لأجل منح فرصة للموظفين الراغبين في التحويل، وفق سبعة معايير من الواجب التقيد بها من قبل مصالح المستخدمين، على أن يتم المصادقة على الحركة من قبل اللجان متساوية الأعضاء.

أفادت مصادر “الشروق” بأن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات قد شرعت في إحصاء المناصب الشاغرة والمناصب القابلة للشغور، والتي فور ضبطها يتم نشرها على نطاق واسع عبر كافة الوسائط الإلكترونية المتاحة أو نشرها بالمؤسسات التربوية، لكي يتسنى للموظفين في أي سلك التعرف على حظوظهم في التحويل، على أن يتم تسليمهم “استمارة الرغبات” والتي هم مطالبون بملئها ثم إيداعها على مستوى المصالح المختصة في آجال محددة.

وعن المعايير المعتمدة في الحركة السنوية، أشارت ذات المصادر بأن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات ملزمة بالتقيد بسبعة شروط قبل الشروع في إنجاز العملية الخاصة بالموظفين في جميع الأسلاك، لأجل منح لكل ذي حق حقه وكذا لتجنب احتجاجات المستخدمين المرفوضة ملفاتهم، ويتعلق الأمر أولا بمعيار “المؤهلات والشهادات”، إذ يتم منح أربع علامات لحاملي شهادة البكالوريا، وتضاف ثماني علامات لحاملي شهادة الليسانس، في حين تنقط شهادة الماستر بثماني علامات أيضا، على أن يحصل حاملو شهادة مهندس دولة على 10 نقاط كاملة، مع إضافة نقطتين لخريجي المدارس العليا. بالمقابل تحتسب الأقدمية من تاريخ التوظيف ليتم منح نقطة عن كل سنة أقدمية.

وأما بخصوص معيار “علاوة المكوث”، يتم تنقيط الموظفين بنقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة مهما كانت صفة التعيين، في حين يمنح مدير المؤسسة التربوية “النقطة الإدارية” لمستخدميه وفقا للدرجة المحصل عليها، على أن يحصل الموظف الذي لا يملك النقطة الإدارية على متوسط أعلى للدرجة وعلى سبيل المثال 11 بالنسبة للدرجة الأولى، ليحتفظ صاحب الدرجة صفر “غير المرسمين” بالبطاقة التقييمية، لأنه لا يمكن تقييمه إلا بعد اجتيازه لامتحان التثبيت في المنصب.

وفيما يتعلق بمعيار “نقطة بطاقة التقييم”، فقد أعطيت الصلاحيات كاملة لرئيس المؤسسة التربوية، فهو المخول الوحيد بمنحها، وتصل أعلى علامة إلى 20 من 20، في حين يتم احتساب “نقطة الاستحقاق” بضرب نقطة التفتيش في 3، تضاف إليها النقطة الإدارية زائد بطاقة التقييم الكل تقسيم 2 ضرب 2.

وعن معيار “الوضعية العائلية”، سيحصل الموظف المتزوج ليس له أولاد على نقطة واحدة، في حين يتم منح نقطتين للمتزوج وله أولاد، وأما الموظف المطلق أو الأرمل وله أولاد تمنح له نقطتين، بالمقابل يتم إدراج معيار “العقوبات” ضمن كيفيات وشروط ضبط الحركة التنقلية، بالنزول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة حسب طبيعة العقوبة، على أن يتم الترخيص للعائدين من “الاستيداع” بالمشاركة في حركة التحويلات من خلال إدراجهم بصفة إلزامية ويتنافسون مع “المجبرين” و”الفائض”، في حين تحتسب نقطة “ثنائي القطاع” في الفائض فقط.