فتح مسابقة الترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر وهذه شروط المشاركة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها يوم الخميس 30 جويلية، عن تنظيم مسابقة للترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر، وذلك في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك 1448هـ/2027م.

ووفقا لذات المصدر، يشترط في المترشح أن يكون أستاذ تعليم قرآني، أو معلما للقرآن الكريم، أو مؤذنا، أو قيما، وأن يكون مرسما في رتبته، وحافظا للقرآن الكريم كاملا، ومتقنا لأحكام التجويد مع حسن الأداء.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى ملء استمارة الترشح عبر موقعها الإلكتروني في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 30 جويلية.

وأعلنت أن انتقاء المترشحين سيتم عبر تصفيات جهوية (شرق، غرب، جنوب)، ليخضع الناجحون بعدها لانتقاء مركزي بدار الإمام بغرض اعتماد القائمة النهائية.