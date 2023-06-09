فتح مسابقة لتوظيف 500 طالب قاض

التسجيلات الأولية تبدأ يوم 18 جوان

أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف خمسمائة طالب قاض لسنة 2023، مؤكدة أن فترة التسجيل الالكتروني تبدأ يوم 18 جوان الجاري.

وحسب إعلان نشرته وزارة العدل على موقعها الرسمي، فإن فترة التسجيل الأولي عبر الموقع الالكتروني تمتد من 18 إلى 28 جوان 2023، أما فترة الاختبارات الكتابية فستجرى خلال شهر سبتمبر 2023، على أن تعلن لجنة الاختبارات عن النتائج النهائية وتنشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمدرسة ولوزارة العدل.

وأوضح بيان المدرسة العليا للقضاء أنه يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه شروط التمتع بالجنسية الجزائرية وبلوغ سن سبع وعشرين (27) سنة على الأقل، وأربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة، وحيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء وحيازة شهادة الماستر في الحقوق على الأقل، أو شهادة معادلة وإثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلى جانب التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق، وأن لا يكون المترشح سبق أن استقال من المدرسة أو طرد منها.

ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة (03) ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، ويوظف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل، حسب نفس المصدر.

وأوضح البيان أن مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني تكون بالولوج للموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بالمترشح مع كلمة السر (إن لم يكن للمترشح بريد إلكتروني)، ثم تحميل دليل توجيهي ومنهجي يسهل التحضير للمسابقة.

وبعدها يقوم المترشج بملء استمارة التسجيل الأولي، ثم تحميلها وطبعها، ثم تحميل وطبع التصريح الشرفي، ثم توقيعه، أما مرحلة التسجيل النهائي فتكون بإيداع الملف المطلوب (وثائقه المطلوبة منشورة على موقع الوزارة) على مستوى المجلس القضائي، لدائرة اختصاص مقر إقامته.