فرصة للالتحاق بالجيش الوطني الشعبي.. بلاغ هام من وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عن انطلاق التسجيلات الأولية للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ودعت الوزارة الراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى إجراء التسجيلات الأولية إلكترونيا من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التجنيد لفائدة الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة رجال صف، داعية الشباب الطامحين إلى خدمة الوطن وضمان مستقبلهم المهني إلى الاستفادة من هذه الفرصة.

وأوضحت أن التجنيد يشمل مختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي، ويتعلق الأمر بـالقوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، إضافة إلى المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني.

ودعت وزارة الدفاع الوطني المترشحين إلى الاطلاع على دليل التجنيد 2026 الخاص بمؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، والذي يتضمن شروط الالتحاق، وكيفيات التسجيل، والتخصصات المتاحة.