-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فرصة للالتحاق بالجيش الوطني الشعبي.. بلاغ هام من وزارة الدفاع

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
فرصة للالتحاق بالجيش الوطني الشعبي.. بلاغ هام من وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عن انطلاق التسجيلات الأولية للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ودعت الوزارة الراغبين في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى إجراء التسجيلات الأولية إلكترونيا من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح باب التجنيد لفائدة الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة رجال صف، داعية الشباب الطامحين إلى خدمة الوطن وضمان مستقبلهم المهني إلى الاستفادة من هذه الفرصة.

وأوضحت أن التجنيد يشمل مختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي، ويتعلق الأمر بـالقوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، إضافة إلى المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني.

ودعت وزارة الدفاع الوطني المترشحين إلى الاطلاع على دليل التجنيد 2026 الخاص بمؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، والذي يتضمن شروط الالتحاق، وكيفيات التسجيل، والتخصصات المتاحة.

مقالات ذات صلة
تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. سعيود يترأس اجتماعا مع الولاة

تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. سعيود يترأس اجتماعا مع الولاة

المجلس الشعبي الوطني يباشر عهدته التشريعية العاشرة غدًا

المجلس الشعبي الوطني يباشر عهدته التشريعية العاشرة غدًا

جامعو البلاستيك بين البحث عن الرزق وتخريب الفضاءات العامة

جامعو البلاستيك بين البحث عن الرزق وتخريب الفضاءات العامة

فتح باب المشاركة في الأيام الطبية الجراحية الـ54 للجيش

فتح باب المشاركة في الأيام الطبية الجراحية الـ54 للجيش

بالتفاصيل.. أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي لرئيس الجمهورية

بالتفاصيل.. أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي لرئيس الجمهورية

سعيود يؤكد دعم الدولة لتسريع إنجاز مشروع “بلدنا الجزائر”

سعيود يؤكد دعم الدولة لتسريع إنجاز مشروع “بلدنا الجزائر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد