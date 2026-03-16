فرص استثمارية واعدة في الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية

بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية

بحث عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” Aapidz”، مع الرئيس المدير العام للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، سمير يحياوي، سبل تجسيد فرص استثمارية جديدة لفائدة المجمع في مجالات الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية، في إطار مساعي دعم الاستثمار المنتج وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية.

وحسب بيان للوكالة فإن اللقاء جرى في سياق سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، بهدف توجيه الاستثمارات المنتجة نحو الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني وتعزيز التشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص.

وخلال الاجتماع، قدّم الرئيس المدير العام للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية عرضًا حول نشاطات المجمع، مستعرضًا أبرز المشاريع الاستثمارية المزمع تجسيدها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الألياف الزجاجية، والألياف البصرية، وكربونات الصوديوم، وأغشية التناضح العكسي، إلى جانب مشروع لإنتاج الحبر بمختلف أنواعه.

وأشار المسؤول إلى أن المجمع يعمل على البحث عن شركاء وطنيين أو أجانب للشروع في تجسيد هذه المشاريع، معربًا عن تطلع الشركة إلى تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والاستفادة من مرافقتها خلال مختلف مراحل إنجاز هذه الاستثمارات.

وتنشط الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية في مجالي الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية، حيث تضم ضمن محفظتها أربع مجمعات صناعية وسبع مؤسسات عمومية اقتصادية، وتنتج مجموعة واسعة من المواد تشمل البلاستيك والورق والكرتون والزجاج والمنظفات والطلاء، إضافة إلى منتجات العناية الجسدية والمواد شبه الصيدلانية.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة استعداد الهيئة لمرافقة المجمع في تجسيد مشاريعه الاستثمارية من خلال توفير التسهيلات اللازمة ودعم مساره الاستثماري، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الكيميائية، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

كما أشاد ركاش بالجهود التي يبذلها الرئيس المدير العام للمجمع رفقة طاقمه المسير من أجل الارتقاء بأداء هذا المجمع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في تطوير الصناعات الكيميائية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد في السياق ذاته أن المشاريع المقترحة تمثل فرصًا واعدة لتطوير إنتاج محلي لعدد من المواد الأولية التي تدخل في صناعات حيوية، بما يعزز سلاسل القيمة الوطنية ويساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.