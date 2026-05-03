فرص خوض هذا اللاعب لِكأس العالم تتقلّص

تبدو المعطيات المتاحة مضادّة للاعبٍ دوليٍّ جزائريٍّ، وقد يغيب عن كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

ويكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد شرع في ضبط قائمة لاعبي “الخضر” الذين يشاركون في مونديال 2026. مع تركه هوامش للإصابات والإجهاد والظروف الطارئة وأمور أخرى.

وغاب متوسط الميدان نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأحد، عن مباراة فريقه ليل والضيف نادي لوهافر (1-1)، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية. مع الإشارة إلى أن المنافسة تُجرى بِصيغة 34 مقابلة.

ولم يلعب بن طالب ثالث مباراة رسمية لِفريقه ليل، على التوالي. بعد أن أجرى مؤخّرا عملية جراحية، اكتفت إدارة النادي الفرنسي بِالقول إنها طفيفة، دون تقديم توضيحات.

وإذا علمنا أن منصب متوسط ميدان دفاعي يعجّ بِالكفاءات والمواهب، أمثال إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي وآدم زرقان ورامز زروقي، فإنه يُصعب تصوّر إدراج بن طالب ضمن لائحة لاعبي هذا المركز. علما أن بيتكوفيتش لم يجلبه لِنهائيات كأس أمم إفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي.