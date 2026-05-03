-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فرص خوض هذا اللاعب لِكأس العالم تتقلّص

الشروق الرياضي
  • 136
  • 0
فرص خوض هذا اللاعب لِكأس العالم تتقلّص

تبدو المعطيات المتاحة مضادّة للاعبٍ دوليٍّ جزائريٍّ، وقد يغيب عن كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

ويكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد شرع في ضبط قائمة لاعبي “الخضر” الذين يشاركون في مونديال 2026. مع تركه هوامش للإصابات والإجهاد والظروف الطارئة وأمور أخرى.

وغاب متوسط الميدان نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأحد، عن مباراة فريقه ليل والضيف نادي لوهافر (1-1)، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية. مع الإشارة إلى أن المنافسة تُجرى بِصيغة 34 مقابلة.

ولم يلعب بن طالب ثالث مباراة رسمية لِفريقه ليل، على التوالي. بعد أن أجرى مؤخّرا عملية جراحية، اكتفت إدارة النادي الفرنسي بِالقول إنها طفيفة، دون تقديم توضيحات.

وإذا علمنا أن منصب متوسط ميدان دفاعي يعجّ بِالكفاءات والمواهب، أمثال إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي وآدم زرقان ورامز زروقي، فإنه يُصعب تصوّر إدراج بن طالب ضمن لائحة لاعبي هذا المركز. علما أن بيتكوفيتش لم يجلبه لِنهائيات كأس أمم إفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي.

مقالات ذات صلة
غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

ياسين عدلي لن يلعب للمنتخب الجزائري أبدا!

ياسين عدلي لن يلعب للمنتخب الجزائري أبدا!

أخبار سارّة للحارس زيدان

أخبار سارّة للحارس زيدان

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

مورينيو يعلّق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد

مورينيو يعلّق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد

ألعاب القوى.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يحصد 13 ميدالية

ألعاب القوى.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يحصد 13 ميدالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد