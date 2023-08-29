فرنسا تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

ومكانة أكبر للقارة في مجلس الأمن

أبدت وزيرة الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا دعمها لمقترح انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين. مع منح القارة “مكانة أكبر” في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفرنسية يوم الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا الذي افتتحه الرئيس ماكرون في العاصمة باريس أمس.

وقالت كولونا:”لا ينبغي للاستغلال الشعبوي للخطاب المناهض لفرنسا أن يطغى على جودة علاقاتنا في الغالبية العظمى من الحالات مع دول إفريقيا”، على حدّ تعبيرها.

قبل أن تضيف أن “فرنسا تدافع عن دمج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين. إضافة إلى منح مكانة أكبر للقارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تأييد بلاده لمنح إفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقال كليفرلي في كلمة بمركز شاتام هاوس في لندن:”نريد أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل دائم في مجلس الأمن. وأن تكون الهند والبرازيل وألمانيا واليابان أعضاء أيضا”.

وفي فيفري الماضي، جدّد الرئيس الجزائري دعوة البلاد لتمكين دول إفريقيا من “مقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصتها من المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد”.

ومجموعة العشرين، هي مُنتدى دولي يجمع حكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وتأسست هذه المجموعة في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي: