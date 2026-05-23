فرنسا تمنع الصهيوني بن غفير من دخول أراضيها    

وقال وزير الخارجية ‌الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده قررت اليوم السبت منع وزير الأمن الوطني الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة.

وكتب بارو على منصة إكس “اعتبارا من اليوم، يمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية”.

وتابع أنه “مع نظيري الإيطالي، أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضا على إيتمار بن غفير”.

