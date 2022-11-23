-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

فرنسا: حجز شاحنة محمّلة بـ 1.5 طن من القنب الهندي.. قادمة من إسبانيا

محمد عبد المؤمن
  • 230
  • 0
فرنسا: حجز شاحنة محمّلة بـ 1.5 طن من القنب الهندي.. قادمة من إسبانيا
ح.م
المخدرات المحجوزة في فرنسا

أعلنت الجمارك في فرنسا يوم الأربعاء عن حجز نحو 1.5 طن من القنب الهندي، تقدر قيمتها بـ9.7 مليون يورو، في شاحنة قادمة من إسبانيا.

وحسب بيان للجمارك الفرنسية، فقد ضبطت الشاحنة في عملية تفتيش مطلع الشهر الجاري. وكان ذلك على طريق سيردان بين فرنسا وإسبانيا، حيث عثر بداخل الشاحنة على 1497 كلغ من القنب الهندي.

وأوضح المصدر أن سائقي الشاحنة المحمّلة بالمخدرات، صرّحوا للقائمين بالتفتيش بأنهم يتّجهون إلى باريس، وبأن شاحنتهم فارغة. لكن عند فتح المقطورة، تبيّن أنها تحتوي على 40 حزمة من القنب الهندي.

وفي الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2022، ضبطت فرنسا ما يزيد عن 42 طنا من القنب الهندي، حسب أرقام الجمارك.

مقالات ذات صلة
المغرب: النظام يستعين بشركة اسرائيلية لتوفير المياه للمواطنين

المغرب: النظام يستعين بشركة اسرائيلية لتوفير المياه للمواطنين

تمويل ياباني لتطوير رياضة الأيكيدو القتالية في الجزائر

تمويل ياباني لتطوير رياضة الأيكيدو القتالية في الجزائر

هذا ما قالته السفيرة الأمريكية عن الصحراء الغربية والمصالحة الفلسطينية

هذا ما قالته السفيرة الأمريكية عن الصحراء الغربية والمصالحة الفلسطينية

أردوغان يُغير موقفه من الأسد: لا توجد خلافات أبدية في السياسة

أردوغان يُغير موقفه من الأسد: لا توجد خلافات أبدية في السياسة

أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهرين

أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهرين

أول تعليق من الرئاسة المصرية حول “مصافحة” السيسي مع أردوغان

أول تعليق من الرئاسة المصرية حول “مصافحة” السيسي مع أردوغان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد