فرنسا: حجز شاحنة محمّلة بـ 1.5 طن من القنب الهندي.. قادمة من إسبانيا

أعلنت الجمارك في فرنسا يوم الأربعاء عن حجز نحو 1.5 طن من القنب الهندي، تقدر قيمتها بـ9.7 مليون يورو، في شاحنة قادمة من إسبانيا.

وحسب بيان للجمارك الفرنسية، فقد ضبطت الشاحنة في عملية تفتيش مطلع الشهر الجاري. وكان ذلك على طريق سيردان بين فرنسا وإسبانيا، حيث عثر بداخل الشاحنة على 1497 كلغ من القنب الهندي.

وأوضح المصدر أن سائقي الشاحنة المحمّلة بالمخدرات، صرّحوا للقائمين بالتفتيش بأنهم يتّجهون إلى باريس، وبأن شاحنتهم فارغة. لكن عند فتح المقطورة، تبيّن أنها تحتوي على 40 حزمة من القنب الهندي.

وفي الأشهر الـ7 الأولى من سنة 2022، ضبطت فرنسا ما يزيد عن 42 طنا من القنب الهندي، حسب أرقام الجمارك.