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فرنسا: رصد أول إصابة بمتحور كورونا الجديد “بيرولا”

الشروق أونلاين
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فرنسا: رصد أول إصابة بمتحور كورونا الجديد “بيرولا”
أرشيف

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أنه تم رصد أول حالة إصابة بمتحور “كورونا” الجديد المعروف باسم “بيرولا”، لأول مرة في فرنسا.  

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن فرنسا بذلك انضمت إلى الدول الخمسة عشر (الولايات المتحدة، الدنمارك، السويد، وغيرها) التي اكتشفت حالة واحدة على الأقل من هذا المتغير، الذي يتميز بوجود ثلاثين طفرة إضافية في بروتين سبايك الخاص به مقارنة بالسلالات السائدة حاليا.

 وقد أدى هذا المظهر الخاص للغاية إلى وضعه بسرعة كبيرة “تحت المراقبة” من قبل منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الخبراء يجهلون حتى الآن الآثار التي قد تترتب على هذه الطفرات وعلى قابلية انتقاله وفوعته.

ويعد المتحور الجديد بيرولا أحد المتحورات الجديدة لفيروس “كورونا”,و التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية.

وخضعت العينة لاختبارات، وثبت إيجابيتها بالمتحور الجديد، وبذلك تنضم فرنسا إلى الدول الخمسة عشر التي اكتشفت فيها حالة واحدة على الأقل من هذا المتحور, من بينها الولايات المتحدة والدنمارك والسويد، وغيرها.

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