فرنسي يستحوذ على مكانة إيلون ماسك كأغنى أغنياء العالم

تراجع رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن صدارة قائمة “فوربس” لأثرى أغنياء العام لسنة 2023، لصالح عملاق المنتجات الفاخرة الفرنسي بيرنار أرنو.

وأصبح أرنو، حسب التقرير الذي نشرته المجلة المتخصصة يوم الثلاثاء، أول فرنسي يتصدّر أغنياء العالم. فيما تحتفظ الولايات المتحدة بالحصة الأكبر في القائمة بـ735 ملياردير.

وقد تراجعت ثروات أغنياء قائمة “فوربس”، بنحو 500 مليار دولار، مقارنة العام الماضي. حيث يمتلك أصحاب الثروات الكبيرة على الكوكب في 2023 ما قيمته 12.2 تريليون دولار، مقابل 12.7 تريليون دولار في 2022.

وتحصي “فوربس” 2.640 شخصا، تتجاوز قيمة الأصول التي يمتلكونها مبلغ 1 مليار دولار، إلى غاية مارس 2023. ويتقدّمهم كلّ من:

1- بيرنار أرنو (211 مليار دولار): يملك مجموعة LVMH التي تضمّ 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل. بينها Louis Vuitton وSephora.

2- إيلون ماسك (180 مليار دولار): شارك في تأسيس 6 شركات رائدة. بينها Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة إنتاج الصواريخ SpaceX، كما استحوذ على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

3- جيف بيزوس (114 مليار دولار): مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون عام 1994.

4- لاري إليسون (107 مليارات دولار): رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا، وأحد مؤسسي شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات، التي يمتلك منها حوالي 35 بالمئة.

5- وران بافيت (106 مليارات دولار): تعرّفه “فوربس” بأنه واحد من أنجح المستثمرين في الشركات التي يؤسسها أشخاص آخرون، على مرّ العصور.

الجزائري ربراب سادس أغنى رجل في إفريقيا

وفي إفريقيا، يتصدّر وريث مجموعة DeBeers للتنقيب عن الماس، نيكي أوبنهايمر صدارة أغنياء القارة، بثروة تقدّر قيمتها بنحو 8.4 مليار دولار.

وقد نمت ثروة أوبنهايمر بعد أن تنازل عن 40 بالمئة من أسهم الشركة، لمجمّع التعدين الأمريكي Anglo American. مقابل 5.1 مليار دولار عام 2012.

ويتبع أوبنهايمر النيجري عبد الصمد رابيو، مؤسس مجموعة BUA Group الذي ينشط في إنتاج الإسمنت وتكرير السكر والعقارات أيضا. وتزيد ثروة الرجل عن 8.2 مليار دولار.

ويأتي بعد ذلك المصري ناصف ساويرس بـ7.4 مليار دولار، ثم السوازيلاندي ناثان كيرش (6.5 مليار دولار)، والنيجيري مايك أدينوغا (6.1 مليار دولار).

أما اسعد ربراب، رجل الأعمال الأغنى في الجزائر، فقد جاء في المركز السادس إفريقيا، على الرغم من تراجع ثروته من 5.1 مليار دولار عام 2022، إلى 4.6 مليار دولار في 2023.