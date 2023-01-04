بثروة مستقرة.. هذا ترتيب عائلة ربراب ضمن الأغنى عربيا  

أصدرت مجلة “فوربس” الأميركية، الثلاثاء، قائمة بأغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، احتلت فيها عائلة ربراب الجزائرية المرتبة الثالثة، محافظة على استقرار ثروتها.

وأفادت فوربس بأن الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته حصل على المركز الثالث في قائمة أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، مناصفة مع عائلة منصور المصرية بثروة قدرت بـ 5.1 مليار دولار.

وأوضحت المجلة أن الملياردير الجزائري وعائلته تمكنوا من الإبقاء على نفس قيمة ثروتهم عند 5.1 مليار دولار منذ إطلاق فوربس قائمة المليارديرات في أفريل إلى 29 ديسمبر 2022.

وحصلت عائلة ربراب على نفس المرتبة في التصنيف بسبب امتلاك نفس صافي الثروة البالغة 5.1 مليارات دولار.

وفي آخر تصنيف لها في أفريل 2022، نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفها السنوي لأغنى أغنياء العالم في عام 2022. حيث حافظ الجزائري اسعد ربراب على مرتبته الثانية عربيا.

وأوضحت فوربس أن ثروة ربراب ازدادت بمقدار 300 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ هذا العام 5.1 مليار دولار.

وقالت المجلة إن يسعد هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سيفيتال”، وهي أكبر شركة جزائرية خاصة، وتمتلك واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويا.

لدى “سيفيتال” شركات أوروبية متخصصة بصناعة الأجهزة المنزلية ومصنع صلب في إيطاليا وأُخرى لتنقية المياه في ألمانيا.

وخلصت المجلة إلى احتلال عائلة ساويرس المصرية المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية، بصافي ثروة بلغ إجمالي 11.2 مليار دولار.