فريد بولاية مطلوب في الدوري السعودي

بعد تألقه مع الغرافة القطري

تسعى بعض الأندية السعودية إلى ضم الوسط الهجومي للمنتخب الجزائري، فريد بولاية، الذي سينتهي عقده مع فريقه الحالي، الغرافة القطري، شهر جوان القادم، حسبما أوردته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وبحسب نفس المصدر، فإن نادي الخليج، الذي كان أول من طلب معلومات عن بولاية تحسبا لاستقدامه خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل، دخل على الخط ناديا الفيحاء والشباب اللذان أبديا نيتهما في التعاقد مع اللاعب الجزائري.

ومنذ التحاقه بالغرافة في صيف 2022، حقق فريد بولاية (30 سنة) موسما جيدا، فخلال ثماني مباريات سجل أربعة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة. بعدما كان يسعى إلى التأقلم خلال الموسم الأول له في بطولة قطر للنجوم، ليصبح في ظرف وجيز أحد أهم اللاعبين في هذه المنافسة.

والى حد الآن، لم يقدم ناديه الحالي الغرافة أي مقترح لتمديد عقده، وهو ما دفع اللاعب إلى التفكير في مختلف الاحتمالات.

يذكر، أن بولاية لم يتم استدعاؤه للفريق الوطني منذ كأس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة إلى 2022 بالكاميرون.