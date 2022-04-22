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رياضة

فريقا غليزان وحسين داي يُدخلان إلى غرفة الإنعاش

علي بهلولي
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فريقا غليزان وحسين داي يُدخلان إلى غرفة الإنعاش
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سريع غليزان "يختنق"

لُعبت مساء وسهرة الجمعة ثلاث مقابلات، من عمر الجولة الـ 27 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وعمّق شباب قسنطينة وأولمبي المدية جراج منافسَيهما نصر حسين داي وسريع غليزان. عِلما أن السريع مُني بِخامس هزيمة له على التوالي، وسجّلت النصرية ثاني خسارة لها تواليا. في حصيلة سلبية قد تدفعهما لاحقا إلى اللّعب في بطولة القسم الثاني، خاصّة وأنّهما يقبعان في أسفل لائحة الترتيب.

وبِتغلّبه على الضيف نجم مقرة، حصد اتحاد بسكرة أوّل انتصار له بعد 7 لقاءات بِلا فوز. بينما سقط النجم في فخّ الهزيمة بعد 5 مقابلات دون خسارة.

وتألّق مهاجم شباب قسنطينة إبراهيم ديب، بِتوقيعه ثنائية في مرمى نصر حسين داي. لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وتُجرى هذا السبت أربع مقابلات أخرى من عمر الجولة، بينما تأجّلت مواجهتا شباب بلوزداد مع المضيف اتحاد العاصمة ووفاق سطيف بِميدانه مع نادي البارادو، إلى تاريخ لاحق. بِسبب انشغال الشباب والوفاق بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ن.حسين داي 1 – ش.قسنطينة 4

ا.بسكرة 1 – ن.مقرة 0

أ.المدية 2 – س.غليزان 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 52ن (ناقص 4 مقابلات)

2- ش.القبائل 46ن (ناقص مقابلتَين)

3- ن.البارادو 46ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 45ن (ناقص مقابلة)

5- ش.الساورة 44ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ش.قسنطينة 43ن (ناقص مقابلة)

7- ا.العاصمة 39ن (ناقص مقابلة)

8- ج.الشلف 38ن (ناقص مقابلتَين)

9- و.سطيف 37ن (ناقص 4 مقابلات)

10- ا.بسكرة 37ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 34ن

12- م.وهران 31ن (ناقص مقابلتَين)

13- أ.الأربعاء 28ن (ناقص مقابلتَين)

14- أ.المدية 28ن

15- ه.شلغوم العيد 27ن  (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 21ن

17- س.غليزان 16ن (ناقص مقابلة)

18- وتلمسان 13ن (ناقص مقابلتَين)

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