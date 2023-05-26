فريق اتحاد العاصمة يتميز بروح المجموعة ووجودنا في النهائي مفاجأة

مدرب يانغ أفريكانز التنزاني التونسي نصر الدين النابي:

كشف التونسي نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي يانغ أفريكانز التنزاني عن حظوظ فريقه في تحقيق أول ألقابه القارية بعد تأهله لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكاف الإفريقية.

وأشار النابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس المصرية:” من الممكن أن نعتبر تأهل يانج افركيانز لنهائي كأس الكاف كان مفاجأة بالنسبة لنا، فهو النهائي الأول للفريق في تاريخه بالبطولات القارية”،و أضاف قائلا:”لم يكن هدفنا الأساسي هو التأهل لنهائي البطولة بل كان التواجد في دور المجموعات فقط، لكن مع تطور الأداء والجدية التي ظهر عليها اللاعبين هي من جعلتنا نصل لتلك النقطة.

وأضاف التونسي:” يانغ أفريكانز له شعبية كبيرة في تنزانيا، فهو يتقاسم العدد الجماهيري مع غريمه سيمبا المتواجد الذي يتمتع بالتواجد الدائم في المنافسات الإفريقية على عكسنا.

وبشأن المباراة النهائية.. ذكر النابي: “نستعد لمباراة قوية أمام اتحاد العاصمة، هو فريق محترم ويمتلك مدرب قدير يسمى بعبد الحق بن شيخه، ولطالما عرفنا الجزائر بالقوة والروح في ممارسة كرة القدم.

ونوه:” فريق اتحاد العاصمة يتميز بروح المجموعة والقتال لدى اللاعبين، بالطبع الفريق ليس في أفضل مواسمه فنيًا، ولكن الكابتن عبد الحق كان له دور عظيم في حل مشاكل الفريق وتطوير أداء اللاعبين محليًا وقاريًا.

وذكر مدرب يانغ أفريكانز: “اتحاد العاصمة كمجموعة يعتمد على الروح والحيوية، ولكني ليس لدي أي تخوف من المباراة، احترم المنافس بشدة والجميع لديه نقاط قوة وضعف والفروق متساوية بين الفريقين.

وبشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.. أشار نصر الدين النابي: “هو نهائي مكرر، وأرشح الأهلي للتويج باللقب، الوداد ليس بوداد الموسم الماضي والأهلي تحول للأفضل منذ قدوم السويسري مارسيل كولر” وتابع: “الأهلي يتفوق فنيًا على الوداد في الوقت الحالي وهناك أفضلية واضحة للفريق القاهري

وتأهل اتحاد العاصمة بقيادة عبد الحق بن شيخة المدير الفني للفريق إلى نهائي كأس الكاف الإفريقية للموسم الحالي، لمواجهة نظيره يانغ أفريكانز التنزاني في ثاني نهائي قاري للفريق في تاريخه.

وحقق يانغ أفريكانز التنزاني فوزًا مستحقًا على نظيره مارومو غالانتس الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال أحداث المباراة التي جمعتهما على ملعب رويال بافوكينج في جنوب إفريقيا في إياب نصف نهائي كأس الكاف.

كما تأهل اتحاد الجزائر إلى نهائي كأس الكاف الإفريقية بعد الفوز على نظيره أسيك ميموزا بطل ساحل العاج بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما علي ملعب عمر 5 جويلية.واستحق اتحاد الجزائر التواجد في المباراة النهائية بعدما نجح فى العودة بنتيجة التعادل السلبي من مواجهة أسيك ميموزا، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، فى ذهاب نصف نهائي الكاف.