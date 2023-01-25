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رياضة

فريق يتقدّم بِعرض لِانتداب براهيمي

علي بهلولي
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فريق يتقدّم بِعرض لِانتداب براهيمي
ح.م
بلال براهيمي

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي طلبات، بِتغيير الوجهة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المهاجم براهيمي (22 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

وترغب إدارة نادي تروا الفرنسي في انتداب الدولي الجزائري، خلال فترة التحويلات لِشهر جانفي الحالي.

ويقترح مسؤولو فريق تروا صيغة الإعارة لِجلب براهيمي، كما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” في تقرير له نشره، الأربعاء.

ويُبدي مسؤولو ناديَي أوكسير وستراسبورغ من فرنسا بِدورهم رغبة في جلب براهيمي، مثلما هو الشّأن لِفرق أخرى ألمانية وإسبانية، لم يذكر أسماءَها المصدرُ المُشارُ إليه أعلاه.

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