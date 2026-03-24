“فزنا في الملعب.. لقب “الكان” للسنغال ولا أحد يستطيع تغيير الحقيقة”

الحاج ضيوف يهاجم "الكاف" ويتحدى:

أكد النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف رفضه القاطع لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مشددا على أن ما حدث لن يغير من حقيقة تتويج منتخب بلاده باللقب داخل أرض الملعب.

وجاءت تصريحات ضيوف في ظل تصاعد الأزمة بين المغرب والسنغال، حيث شدد على أن ما حدث داخل الملعب هو الفيصل، مشيرا إلى أن “أسود التيرانغا” حسموا اللقب بأدائهم، وأن العالم بأسره يدرك هوية البطل، مؤكدا في الوقت ذاته تمسك بلاده بحقها وعدم التنازل عنه.

وكان المنتخب السنغالي قد حسم النهائي لصالحه بهدف دون رد بعد وقت إضافي، في مباراة شهدت توترا كبيرا، قبل أن تتدخل قرارات لاحقة من “كاف” قلبت المشهد بالكامل، حيث اعتبرت السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون رد.

وفي هذا السياق، خرج النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف بتصريحات قوية، مؤكدا تمسك بلاده باللقب، حيث قال: “لقد تقدمنا باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي، ودوري الآن هو أن أثق في هذه المؤسسة؛ بالنسبة لكل عشاق كرة القدم وكل الخبراء، بطل أفريقيا هو السنغال”.

وأضاف ضيوف في تصريحات نقلتها شبكة “فوتبول 365” في نسختها الفرنسية: “الأمر الأهم ليس كيف انتهت المباراة، بل من هو الفائز.. لا أحد يتذكر هل لعبنا 90 دقيقة؟ أو هل لعبنا وقتا إضافيا؟ الأهم أن السنغال فازت، والعالم كله سعيد بهذا الانتصار، وهذا هو الأهم”.

كما أشار إلى أن الاتحاد السنغالي سيعرض الكأس أمام الجمهور وقال: “أطلب من الجميع الحضور، ستكون هناك أجواء احتفالية كبيرة.. سنحتفل كما يجب، وسنظهر الكأس كما يفعل الأبطال الحقيقيون”.

واختتم ضيوف حديثه بالتأكيد على أن ما حدث لن يغير من قناعة السنغاليين، مشددا على أن المعركة لم تنته بعد، وأن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي يمثل الخطوة الحاسمة في طريق استعادة الحق.

وشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مواجهة مشتعلة بين السنغال والمغرب، حسمها المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد وقت إضافي، في لقاء اتسم بتوتر كبير خاصة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، ما دفع لاعبي السنغال للانسحاب مؤقتا قبل أن يتدخل ساديو ماني ويقنعهم بالعودة، ليهدر إبراهيم دياز الركلة، ثم يسجل السنغال هدف الحسم ويتوج باللقب على أرض الملعب، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر لاحقا تجريد السنغال من اللقب.