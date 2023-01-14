فساد المخزن في البرلمان الأوروبي غيض من فيض

بخصوص المعلومات المفضوحة.. ممثل "البوليساريو" بفرنسا:

أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي أن ما يتم تداوله حول فضيحة “ماروك غايت” المدوية بالبرلمان الأوروبي ليست سوى “غيض من فيض”، مشيرا إلى تورط نواب آخرين ومؤسسات أوروبية في هذه الشبكة الواسعة من الفساد التي تقودها الرباط.

وفي تصريح لـ”وأج” على هامش أشغال المؤتمر الـ16 لجبهة البوليساريو المنعقد من 13 إلى 17 جانفي بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أكد سيداتي أن “هذه ليست سوى غيض من فيض لأن هناك العديد من النواب الأوروبيين ويمكنني أن أقول حتى مؤسسات أوروبية أخرى متورطون في شبكات (الفساد) هذه”.

وأشار إلى أن هذا الوضع أحدث “نوعا من حالة الجمود فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية داخل البرلمان الأوروبي”، قائلا: “واجهنا تصرفات المغرب المعرقلة لقضيتنا”. كما أن الجمود -يضيف – جاء بسبب ” تواطؤ ونشاط النواب الأوروبيين المتورطين في شبكات الفساد التي يتلاعب بها” نظام المخزن.

وحسب المسؤول الصحراوي، فإن هؤلاء النواب الفاسدين الذين رشاهم المغرب مقابل موافقتهم لأطروحاته في الصحراء الغربية “وضعوا لأنفسهم هدفين”، “ويتعلق الأمر بصرف النظر عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب (…) وتجنب أي ذكر للصحراء الغربية، خاصة أن البرلمان الأوروبي كان لديه دائما تقليد لدعم الحق في تقرير المصير والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي”.

كما أعرب ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا عن أسفه لكون أنه “بدلا من الاستمرار على أساس قيم الديمقراطية والحرية وحق الشعوب في تقرير المصير، فإن موقف أعضاء البرلمان الأوروبي وبعض المؤسسات الأوروبية قد انحرف”.

وفي هذا الصدد، أوضح سيداتي أنه بالإضافة إلى العديد من النواب الأوروبيين، فإن لجان البرلمان الأوروبي متورطة أيضا في قضايا الفساد هذه، مشيرا على سبيل المثال إلى لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والصيد البحري والفلاحة.

وأضاف، قائلا إن “آلية البرلمان الأوروبي برمتها متورطة، ومن هنا تأتي ضرورة قيام هذه المؤسسة الأوروبية بتحمل مسؤوليتها واستئناف موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.