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رياضة
النادي يتّجه إلى خيارات أخرى

فشل المفاوضات بين الشحانية القطري وجمال بلماضي

ع.ع
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فشل المفاوضات بين الشحانية القطري وجمال بلماضي

قالت وسائل إعلام، إنّ المدرب السابق للخضر جمال بلماضي تلقّى صدمة من نادٍ قطري كان على مقربة من الانتقال إليه وتولي مهمة تدريبه في الفترة القادمة.

وبحسب منصّة “ليفونيك دي فوتبول”، فقد ألغى نادي الشحانية القطري مفاوضاته مع المدرب جمال بلماضي بالفترة الحالية بشكل فجائي، واتجه النادي المنافس في الدرجة الثانية القطرية إلى خيارات تدريبية أخرى.

وصنع جمال بلماضي سمعته في المحافل الدولية حينما قاد الخضر إلى حصد كأس أمم أفريقيا في مصر 2019، غير أن نتائج المدرب المخضرم تهاوت في الفترة الأخيرة، حيث فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، وخرج من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ثم خرج من مجموعات نسخة كوت ديفوار 2024.

ويحظى بلماضي بتجارب ناجحة في قطر ويعرف دهاليز الكرة القطرية جيدًا، التي عمل فيها قرابة عقد من الزمن، حيث أشرف على تدريب فريق لخويا القطري -الدحيل حاليًا بعد تغيير اسمه- في فترتين متباعدتين، الأولى بين 2010 و2012، والثانية بين 2015 و2018، وتخلل الفترتين تجربة مع منتخب قطر الأول خلال عامي 2014 و2015.

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