فلكيا.. هذا هو موعد عيد الأضحى 2022 م

كشفت جمعية فلكية في الإمارات، عن توقعاتها لمواعيد حلول شهر ذي الحجة، ووقفة عرفة في البقاع المقدسة، وعيد الأضحى المبارك.

ورجّحت حسابات فلكية لجمعية الإمارات للفلك، أن يحلّ شهر ذي الحجة من العام الهجري 1443، يوم الخميس الموافق لـ 30 جوان 2022م.

وبناء على ذلك، ستكون وقفة عرفة (9 ذي الحجة)، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، يوم الجمعة الموافق لـ8 جويلية 2022م.

في حين يحلّ أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق لـ10 ذي الحجة، يوم السبت 9 جويلية 2022م.