فلكيًا.. جمعية الشعرى تكشف موعد عيد الفطر في الجزائر 

قالت جمعية الشعرى لعلم الفلك، اليوم، في بيان علمي، إنه نظرا للمعطيات الفلكية الخاصة بهلال شهر شوال لعام 1447 هـ، فمن الممكن رؤيته مساء الخميس المقبل ويكون يوم الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر.

وأوضحت الجمعية في بيان لها نشرته على موقعها أنه وفقاً للحسابات الفلكية، سيحدث الاقتران القمري هذا العام في نفس يوم ليلة الشك، وذلك يوم الخميس 19 مارس على الساعة 02:23 صباحا بالتوقيت الجزائر.

وقالت الجمعية إنه عند غروب الشمس في ذلك اليوم سيكون الهلال مرئياً بشكل هامشي بالعين المجردة، بينما تكون رؤيته ممكنة ولكن صعبة باستخدام الوسائل البصرية، حيث يبلغ ارتفاعه فوق الأفق في العاصمة نحو 8 درجات فقط، وتكون الاستطالة الزاوية بين القمر والشمس في حدود القيمة نفسها تقريباً.

وأفادت الجمعية أنه في حال تأكيد رؤية الهلال مساء الخميس، سيكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

تعتمد معظم الدول الإسلامية على رؤية الهلال لتحديد أول أيام عيد الفطر، مما يجعل الوضعية في بعض البلدان أكثر تعقيداً. بالنسبة للدول التي بدأت الصيام مع الجزائر، ستكون حالة الهلال في مساء 19 مارس مشابهة، وبالتالي سيكون عيد الفطر في تلك الدول أيضاً يوم السبت 21 مارس في حال عدم ثبوت رؤيته.

أما بالنسبة للدول التي بدأت الصيام قبل الجزائر، خصوصاً في المشرق العربي، فهي ستتم شهر رمضان 30 يوماً، وبالتالي سيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 مارس. بينما في بعض مناطق أمريكا الشمالية، يُتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس هو عيد الفطر، لأن رؤية الهلال ستكون أسهل هناك.

وللإشارة، كشف عالم الفلك، لوط بوناطيرو، في تصريحات إعلامية أن يوم الجمعة 20 مارس سيكون الأول من شهر شوال يعني أول أيام عيد الفطر في الجزائر.”