-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فلورنتينو بيريز: “لن أرحل”

الشروق الرياضي
  • 283
  • 0
فلورنتينو بيريز: “لن أرحل”
ح.م
فلورنتينو بيريز.

رفض رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مساء الثلاثاء، التنحّي عن منصبه.

فريق الريال المتخم ماديا، والمدجّجة صفوفه بِنجوم الكرة، والمدعوم إعلاميا، وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية في العالم، خرج لثاني موسم بِلا حمص ولا فول، ونقصد هنا تحديدا لقب بطولة إسبانيا وكأس رابطة أبطال أوروبا. مقابل هيمنة الغريم التقليدي نادي برشلونة الذي احتفظ في الأيّام القليلة الماضية بِلقب “الليغا”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، قال فلورنتينو بيريز: “أشكركم جميعا جزيل الشكر على حضوركم. يؤسفني إبلاغكم أنني لن أستقيل”. علما أن بيريز (79 سنة) رجل أعمال إسباني يرأس نادي ريال مدريد منذ 17 سنة خلت، بعد فترة أولى ما بين 2000 و2006.

وبالمقابل، قال فلورنتنينو بيريز إنه سيستدعي أعضاء مجلس الإدارة لتنظيم انتخابات جديدة، وسيترشّح قائدا لِفريق إداري جديد.

مقالات ذات صلة
مدرب الأرجنتين يتخلى عن 6 من أبطال العالم

مدرب الأرجنتين يتخلى عن 6 من أبطال العالم

مازة يراهن على تألق “الخضر” في المونديال ويتحدى الأرجنتين

مازة يراهن على تألق “الخضر” في المونديال ويتحدى الأرجنتين

صغار “محاربي الصّحراء” يطيرون بِاتّجاه بلاد مراكش

صغار “محاربي الصّحراء” يطيرون بِاتّجاه بلاد مراكش

انطلاق التكوين الخاص بمحللي الفيديو

انطلاق التكوين الخاص بمحللي الفيديو

مبابي يُحذّر من صعود اليمين المتطرّف إلى الحكم بِفرنسا

مبابي يُحذّر من صعود اليمين المتطرّف إلى الحكم بِفرنسا

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد