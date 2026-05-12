فلورنتينو بيريز: “لن أرحل”

رفض رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مساء الثلاثاء، التنحّي عن منصبه.

فريق الريال المتخم ماديا، والمدجّجة صفوفه بِنجوم الكرة، والمدعوم إعلاميا، وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية في العالم، خرج لثاني موسم بِلا حمص ولا فول، ونقصد هنا تحديدا لقب بطولة إسبانيا وكأس رابطة أبطال أوروبا. مقابل هيمنة الغريم التقليدي نادي برشلونة الذي احتفظ في الأيّام القليلة الماضية بِلقب “الليغا”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، قال فلورنتينو بيريز: “أشكركم جميعا جزيل الشكر على حضوركم. يؤسفني إبلاغكم أنني لن أستقيل”. علما أن بيريز (79 سنة) رجل أعمال إسباني يرأس نادي ريال مدريد منذ 17 سنة خلت، بعد فترة أولى ما بين 2000 و2006.

وبالمقابل، قال فلورنتنينو بيريز إنه سيستدعي أعضاء مجلس الإدارة لتنظيم انتخابات جديدة، وسيترشّح قائدا لِفريق إداري جديد.