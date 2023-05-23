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فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب

ي.ك
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فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب
أرشيف
إنديلا

تجاوزت أغنية “الرقصة الأخيرة” للفنانة الفرنسية الجزائرية عديلة سدرايا الشهيرة باسم “إنديلا” يوم 19 ماي، حاجز مليار مشاهدة على يوتيوب.

وحطمت المغنية الجزائرية كل الأرقام القياسية في فرنسا، باعتبارها أول أغنية في فرنسا تصل إلى نسبة مليار مشاهدة في العالم على منصة يوتيوب.

وتعتبر “الرقصة الأخيرة” الشهيرة التي تمّ تصويرها في باريس، أول أغنية منفردة للفنانة الجزائرية “إنديلا” وهي مترجمة للعديد من اللغات من بينها العربية.

كما تمّ عرض هذه الأغنية على منصة يوتيوب يوم 04 ديسمبر من سنة 2013، ووصل عدد مشاهدي الفيديو إلى غاية 19 ماي إلى ما يزيد قليلا عن مليار مشاهدة.

وتمتلك المطربة والفنانة ذات الأصول الجزائرية، أكثر من 6 ملايين مشترك على يوتيوب، ورغم هذا فجمهورها لا يتردد في العودة إلى الاستماع إلى أغنيتها الشهيرة.

واشتهرت “إنديلا” أو “عديلة” بموسيقاها ذات الإلهام الكئيب، بالإضافة إلى دمج الأصوات الشرقية في أغانيها، حيث بدأت مشوراها الفني مع الغناء عام 2009.

وولدت الفنانة فرانكو فرنسية جزائرية بباريس عام 1984، وكشفت في العديد من المرات أنّ أصولها جزائرية وتمتلك أصول هندية ومصرية أيضا.

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