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اقتصاد

فوربس تكشف عن خسائر المليارديرات العرب عام 2022

الشروق أونلاين
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فوربس تكشف عن خسائر المليارديرات العرب عام 2022
ح.م
المصري ناصف ساوريس أكبر الخاسرين من بين المليارديرات العرب

كشفت مجلة “فوربس” عن تراجع ثروة المليارديرات العرب خلال السبعة أشهر الأخيرة بفعل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.

وانخفض صافي الثروة المجمعة للمليارديرات العرب البالغ 68 مليار دولار في قائمة أبريل الماضي، ليصل إلى 65.6 مليار دولار، اعتبارا من الخامس من أكتوبر الجاري، أي ما يمثل نسبة 3.5 في المئة، بينما ظل عدد المليارديرات العرب 22 مليارديرا، بحسب فوربس.

وكان أكبر الخاسرين من بين المليارديرات العرب، المصري، ناصف ساويرس، بخسارة 800 مليون دولار، يليه العماني، سهيل بهوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، التي تراجعت ثروتها بمقدار 600 مليون دولار، والأخوين اللبنانيين طه ونجيب ميقاتي مؤسسا مجموعة “أم 1″، حيث خسر كل منهما 400 مليون دولار.

المصري محمد الفايد، مالك فندق ريتز باريس، هو خامس أكبر الخاسرين بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ورئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، وعائلته، اللذين خسرا المبلغ ذاته.

وكان صاحب مجموعة الفطيم الإماراتية، عبد الله الفطيم وعائلته، الثامن في القائمة، حيث خسر 100 مليون دولار.

وبلغ إجمالي خسارة المليارديرات الثمانية في قرابة سبعة أشهر 2.9 مليار دولار.

من ناحية أخرى، يعتبر الملياردير الإماراتي الذي أسس بنك المشرق، عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، الرابح الوحيد من بين 22 مليارديرا عربيا خلال الأشهر السبعة الماضية.

وظل عدد المليارديرات العرب 22 مليارديرا كما هو، لكن في حين تراجع اثنان من القائمة صعد آخران مكانهما.

وتراجع المغربي عثمان بنجلون وعائلته، والقطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، من قائمة المليارديرات العرب، وحل مكانهما العماني، هندي الأصل، بي أن سي مينون، مؤسس شركة شوبا العقارية، والمصري سميح ساويرس في التصنيف حيث بلغ صافي ثروتهما 1.6 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.

ظهر مينون في قوائم فوربس السنوية في عام 2019 بصافي ثروة 1.1 مليار دولار، بينما كان آخر تواجد لسميح ساويرس في قوائم المليارديرات في عام 2015 بثروة بلغت 1.1 مليار دولار.

غادر المطور العقاري مينون ولاية كيرالا في جنوب الهند وهاجر إلى عُمان، في عام 1976، لبدء أعمال الديكور الداخلي مع شريك، ثم أسس شركة شوبا في عام 1995، ثم امتدت عمليات الشركة العقارية في الشرق الأوسط إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان ودول الخليج الأخرى.

أما سميح، أحدث ملياردير في عائلة ساويرس، هو نجل قطب البناء المصري، أنسي ساويرس. واستقال مؤخرا من منصبه كرئيس لشركة أوراسكوم للتنمية، التي تبني وتدير منتجعات في مصر والجبل الأسود وسويسرا.

ربراب يحافظ على المرتبة الثانية عربيا لأغنى الأغنياء

وفي شهر أفريل 2022، نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفها السنوي لأغنى أغنياء العالم في عام 2022. حيث حافظ الجزائري اسعد ربراب على مرتبته الثانية عربيا.

وازدادت ثروة ربراب، الذي يملك مجمّع سيفيتال للصناعات الغذائية. بمقدار 300 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ هذا العام 5.1 مليار دولار.

ولفتت المجلة في تصنيفها الأخير إلى أنّ عدد الأثرياء في العالم قد تراجع في 2022 إلى 2668 مليارديرًا، مقابل 2755 مليارديرًا في العام السابق.

كما تراجعت ثروات الأغنياء في تصنيف فوربس من 13.1 تريليون دولار في 2021، إلى 12.7 تريليون دولار العام.

 قائمة “فوربس” لأغنى الأغنياء العرب:

1 – رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بثروة تقدر بـ7.7 مليار دولار.

2 – رجل أعمال الجزائري اسعد ربراب بثروة تقدّر بـ 5.1 مليار دولار.

3 – رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بثروة تقدر 3.4 مليار دولار.

4 – رجل الأعمال والسياسي اللبناني نجيب ميقاتي بثروة قيمتها 3.2 مليار دولار.

5 – اللبناني طه ميقاتي بثروة قدرها 3.2 مليار دولار.

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التعليقات
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  • faycal حمادي

    هذا من رحمة الله وإحسانه بعباده أن حمى أموالهم بهذا الحد العظيم؛ فإن السارق متى عرف أنه تقطع يده امتنع من السرقة لا شك انه سيترتر من سجن الحراش فاما بالك بهضم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رجليه و لسانه و الى ان يصلب كليا مثلما فعل فرعون الدي طغى في البلاد فاكثر فيها الفساد وابتعد عنها،

    1
  • faycal حمادي

    وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

    5
  • جلول

    لقد كون هؤلاء ثروات خيالية من دوفيز الريع البترولي . يستوردون المواد الاولية بدوفيز البترول والغاز في براميل او اكياس ثم يعبئونها في الصفائح او العلب ( البيدون او كارطونة ) . يضخمون الفواتير لا يدفعون الضرائب و يعظمون فوائد اربحاهم الي الحدود القصوي . وهم من يستفدون من أليات الدعم . لا يستثمرون ارباحهم في انتاج المواد الاولية محليا . لا يعتمدون علي تصدير جزء من انتاجهم ليخصص لاستيراد المادة الاولية . مصانع الاحتيال تساهم رفع فاتورة الاستيراد و استهلاك دوفيز الريع و تعطيل التنمية علي 45 مليون جزائري و الاجيال القادمة .

    16
  • المدقق الإملائي

    كلنا نتذكر الحريق الذي التهم مصنع سامسونغ في مدينة سطيف قبيل وقت الافطار سنة 2014 ، هل تعتقدون أن الحريق عفوي ،يوم القيامة سأطلب من الله أن يعوضني أموالي التي كان يفترض أن تكون في صندوق شركة التأمين ، سأطلب من الله أموالي التي نهبها سفهاء القوم من شركات التأمين بحيلهم الشيطانية

    10
  • avancer lalour

    ترتيب غير موثوق فيه بالمطلق فهل حقا يكون ربراب أغنى من أمراء وسلطين وملوك وأصحاب الجلالة وعمائم الخليج . مستحيل .

    18

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