فوزي غلام يقرر اعتزال كرة القدم قبل نهاية الموسم

بسبب لعنة الإصابات التي تلاحقه

قرر الدولي الجزائري، فوزي غلام، وضع حد لمشواره الكروي، واعتزال كرة القدم قبل نهاية الموسم الجاري، بسبب لعنة الإصابات التي تبقى تلاحقه منذ سنوات.

كشف موقع “وين وين” القطري، حسب مصدر خاص مقرّب من عائلة الدولي الجزائري السابق، فوزي غلام، فإن النجم السابق لنادي نابولي، لن يعود من جديد إلى الميادين، وقرر اعتزال كرة القدم قبل نهاية الدوري الفرنسي الذي تتبقى منه ست جولات.

وأوعز ذات المصدر، القرار المفاجئ الذي اتخذه المدافع الجزائري بإنهاء مسيرته الكروية مبكرا إلى عدم قدرته على مقاومة كابوس الإصابات الذي يبقى يلاحقه منذ عام 2017 عندما كان في أوج عطائه مع نادي نابولي الإيطالي.

وحسب ذات المصدر، فإن غلام الذي يلعب حاليا في صفوف أنجي الفرنسي، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الأخير، سيعلن قرار اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري.

وبالرغم من رغبته في إعادة ترميم نفسه وبعث مشواره من بوابة أنجي، لم يتمكن غلام من المشاركة إلا في 7 مباريات فقط بالدوري الفرنسي، حيث غاب عن 4 مباريات كاملة بداعي الإصابة، والتي أجبرته على الابتعاد عن المنافسة لمدة شهر كامل خلال مارس الماضي، قبل أن يعود للمشاركة في 3 مباريات هذا الشهر ليتعرض بعدها من جديد لإصابة في وتر أخيل، وهي الإصابة التي تبدو انها أقنعته بضرورة “تعليق” حذائه.

واستنادا لنفس المصدر، فإن غلام سيتجه للاستقرار في إيطاليا والعمل كمحلل تلفزيوني، وهو ما يؤكده ظهوره الأخير على شبكة “سكاي سبورت” في نسختها الإيطالية لتحليل مباراة نابولي وميلان بدوري الأبطال، وقبلها على شبكة “دازن” الرقمية.

إلى ذلك، كان غلام أعلن بحر الأسبوع عن إنشاء شركة خاصة بمشروبات الطاقة رفقة زميله السابق في نابولي، النجم السينغالي كاليدو كوليبالي.

يذكر أن فوزي غلام كان برز مع سانت اتيان الفرنسي قبل أن ينضم في 2014 إلى نابولي الإيطالي الذي حمل ألوانه لـ8 سنوات، وخاض معه 216 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة.