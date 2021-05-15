فوز ثمين لِبلوزداد

رابطة أبطال إفريقيا

فاز فريق شباب بلوزداد مساء السبت، بِنتيجة هدفَين لِصفر على الضيف نادي الترجي التونسي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب الدور ربع النهائي ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديموقراطية.

وسجّل ثنائية شباب بلوزداد في هذه المباراة كلّ من: متوسط الميدان زكريا دراوي في الدقيقة الـ 35، وصانع الألعاب أمير سعيود في الدقيقة الـ 82.

وضمّت صفوف الترجي التونسي ثلاثة لاعبين جزائريين شاركوا أساسيين، وهم: المدافعان إلياس شتي وعبد القادر بدران، ومتوسط الميدان رؤوف بن غيث.

واستُبدل بن غيث في الدقيقة الـ 54، بينما خرج شتي في الدقيقة الـ 73.

وإذا كانت حصيلة مُمثّل الكرة الجزائرية جديرة بِالتثمين، فإن مهمّة أشبال المدرب الصربي زوران مانويلوفيتش سوف لن تكون سهلة في لقاء العودة. بِالنظر إلى أن الترجي له تقاليد عريقة في المنافسات القارية.

وتُجرى مباراة العودة بِتونس، في الـ 22 من ماي الحالي على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما.