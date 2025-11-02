فيات الجزائر تطلق دوبلو بانورما بغاز البترول المسال وهذا هو سعرها
• خزان بسعة 60 لتر وهذه شروط الاستفادة من الضمان
• النظام طورته ‘غزال’ الجزائرية ومصادق عليه من الإيطالي لاندي رينزو
أعلنت فيات الجزائر عن إطلاق سيارة فيات دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المسال “جي.بي.أل”، واصفة اياها بـأنها “نسخة جديدة أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة ومتعددة الاستخدامات”، وجاءت ثمرة شراكة استراتيجية مع شركة غزال الجزائرية، الرائدة في مجال تحويل السيارات إلى هذا النظام.
في هذا السياق، أفادت فيات الجزائر في بيان تلقت الشروق نسخة منه، أن نظام غاز البترول المسال يتم تركيبته في ورشات مختصة، وفقا لأدق المعايير التقنية والبيئية لشركة فيات، التي تُعد أول مصنع في الجزائر يقدم عرضا بنظام غاز البترول المسال مضمونا من المصنع لمدة 5 سنوات أو ما يعادل 100 ألف كيلومتر.
ولفت البيان إلى ان سيارة فيات دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المسال ستعرض بسعر ابتدائي قدره 354 مليون و900 ألف سنتيم، مشيرا إلى ان الشركة الجزائرية غزال المختصة في تركيب هذه المعدات لديها خبرة في المجال منذ العام 1994.
وبيت فيات الجزائر في بيانها بأن الزبائن الذين سبق لهم التسجيل لاقتناء طراز دوبلو بانوراما، فسيتم معالجة طلباتهم حسب الترتيب الزمني وسيتصل بهم الوكلاء المعتمدون من فيات لاقتراح إحدى النسختين المجهزة بنظام غاز البترول المميع، حسب الكمية المتوفرة، لافتا إلى أنه لا يزال بإمكان الزبائن الجدد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz.
وشدد بيان العلامة الايطالية بالجزائر على ضرورة ان يلتزم المستفيدون من السيارات المزودة بنظام غاز البترول المسال “جي.بي.أل” بفترات الصيانة الدورية، خصوصا فحص خزان الغاز الذي يجرى كل سنتين، كشرط من بقاء الضمان ساريا.
وأوضحت العلامة المملوكة لمجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات في البيان ذاته أن نظام غاز البترول الممسال الذي طورته شركة غزال، والمُعتمد من طرف فيات والمُصادق عليه من طرف المزوّد الإيطالي لاندي رينزو، يتمتع بكونه مصمم خصيصا لمحرك سيارة دوبلو بانوراما، مشيرا إلى أن المركبة تجمع بين محرك البنزين ونظام غ “جي.بي.أل”، مما يمنحها مدى سير إجمالي يتجاوز 1200 كيلومتر، بفضل خزان إضافي بسعة 60 لترا من الغاز.