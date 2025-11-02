فيات الجزائر تطلق دوبلو بانورما بغاز البترول المسال وهذا هو سعرها ‏

مضمون لمدة 5 سنوات أو ما يعادل 100 ألف كيلومتر ‏

أعلنت فيات الجزائر عن إطلاق سيارة فيات دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول ‏المسال “جي.بي.أل”، واصفة اياها بـأنها “نسخة جديدة أكثر اقتصادية وصديقة ‏للبيئة ومتعددة الاستخدامات”، وجاءت ثمرة شراكة استراتيجية مع شركة غزال ‏الجزائرية، الرائدة في مجال تحويل السيارات إلى هذا النظام.‏

في هذا السياق، أفادت فيات الجزائر في بيان تلقت الشروق نسخة منه، أن نظام ‏غاز البترول المسال يتم تركيبته في ورشات مختصة، وفقا لأدق المعايير التقنية ‏والبيئية لشركة فيات، التي تُعد أول مصنع في الجزائر يقدم عرضا بنظام غاز ‏البترول المسال مضمونا من المصنع لمدة 5 سنوات أو ما يعادل 100 ألف ‏كيلومتر.‏

ولفت البيان إلى ان سيارة فيات دوبلو بانوراما بنظام غاز البترول المسال ‏ستعرض بسعر ابتدائي قدره 354 مليون و900 ألف سنتيم، مشيرا إلى ان الشركة ‏الجزائرية غزال المختصة في تركيب هذه المعدات لديها خبرة في المجال منذ ‏العام 1994.‏

وبيت فيات الجزائر في بيانها بأن الزبائن الذين سبق لهم التسجيل لاقتناء طراز ‏دوبلو بانوراما، فسيتم معالجة طلباتهم حسب الترتيب الزمني وسيتصل بهم الوكلاء ‏المعتمدون من فيات لاقتراح إحدى النسختين المجهزة بنظام غاز البترول المميع، ‏حسب الكمية المتوفرة، لافتا إلى أنه لا يزال بإمكان الزبائن الجدد التسجيل عبر ‏الموقع الإلكتروني ‏www.fiat.dz‏.‏

وشدد بيان العلامة الايطالية بالجزائر على ضرورة ان يلتزم المستفيدون من ‏السيارات المزودة بنظام غاز البترول المسال “جي.بي.أل” بفترات الصيانة ‏الدورية، خصوصا فحص خزان الغاز الذي يجرى كل سنتين، كشرط من بقاء ‏الضمان ساريا.‏

وأوضحت العلامة المملوكة لمجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات في البيان ذاته ‏أن نظام غاز البترول الممسال الذي طورته شركة غزال، والمُعتمد من طرف ‏فيات والمُصادق عليه من طرف المزوّد الإيطالي لاندي رينزو، يتمتع بكونه ‏مصمم خصيصا لمحرك سيارة دوبلو بانوراما، مشيرا إلى أن المركبة تجمع بين ‏محرك البنزين ونظام غ “جي.بي.أل”، مما يمنحها مدى سير إجمالي يتجاوز ‏‏1200 كيلومتر، بفضل خزان إضافي بسعة 60 لترا من الغاز.‏