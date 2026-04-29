فيديو صادم يثير غضبا عالميا.. كيف تحولت حضانة في إندونيسيا إلى سجن للرضع؟

أثار مقطع فيديو صادم موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف مشاهد مروعة من داخل حضانة أطفال في إندونيسيا، حيث ظهر عدد من الرضع وهم مقيدون داخل غرف ضيقة في ظروف وصفت باللاإنسانية.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فقد فجّرت مقاطع فيديو مسربة من داخل حضانة مركز “ليتل أريشا” في مدينة يوجياكارتا، بجزيرة جاوة وسط إندونيسيا، موجة غضب واسعة.

وجاء انتشار هذه المشاهد عقب مداهمة نفذتها الشرطة للمركز الأسبوع الماضي، حيث أظهرت اللقطات أطفالاً بعضهم بلا ملابس سوى حفاضات، مقيّدي الأيدي والأرجل.

وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 53 طفلا، من أصل 103 مسجّلين في مركز “ليتل أريشا”، يُعتقد أنهم تعرّضوا لإساءة جسدية أو إهمال، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا تقل أعمارهم عن عامين.

وأفادت بأنها عثرت خلال المداهمة على غرف صغيرة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار، تضم كل واحدة منها نحو 20 طفلا، في ظل مؤشرات على سوء المعاملة، بينها تقييد الأطفال أو ظهور إصابات عليهم.

من جانبه قال والد أحد الأطفال المتضررين: “أطفالنا تم تقييدهم وتعرضوا للضرب، وطفلنا دخل المستشفى ثلاث مرات أو ست مرات، كما أن نموه أصبح متأخرا حتى الآن، وبعد أكثر من عام لا يزال غير قادر على المشي”.

وأوضح رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة يوجياكارتا، ريزكي أدريان، أن نحو 30 شخصا، بينهم عاملون ومشرفون على المركز، خضعوا للتحقيق، فيما جرى توقيف 13 منهم واتهامهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحماية الأطفال، تشمل سوء المعاملة والإهمال.

وأكدت السلطات أن المركز لم يكن حاصلا على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، في وقت أُغلق فيه منذ تنفيذ المداهمة، دون صدور رد رسمي من إدارته بشأن الاتهامات.

ودعت حكومة يوجياكارتا إلى إخضاع الأطفال المتضررين لفحوصات طبية ونفسية شاملة، مع توفير خدمات الدعم النفسي لأسرهم، في محاولة لاحتواء آثار الصدمة.

كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا، مؤكدة التزامها بمواصلة الإجراءات القانونية بشكل مهني وشفاف، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية الأطفال.