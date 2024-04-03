فيديو لمغربية تطعم قطيع خنازير برية يثير ضجة واسعة!

أثار تداول مقطع فيديو لسيدة مغربية وهي تطعم قطيعا من الخنازير البرية، تجمعت أمام منزلها، ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، المرأة وهي تقدم الطعام بيديها للخنازير، كما نثرت الأكل على طول الطريق، دون خوف.

وأعرب نشطاء عن تعجبهم من شجاعة السيدة المغربية التي كان من الممكن أن تتعرض للأذى، كون الخنازير البرية تشكل تهديدا حقيقيا لسكان مدينة الصويرة، من خلال الهجوم عليهم أو نقل الأمراض لهم.

وقال البعض إن المرأة تكلف نفسها عناء إطعام عدد كبير من الخنازير البرية المتوافدة عليها كل يوم، والمتواجدة بالقرب من مسكنها كونها مؤمنة بأنها مخلوقات بريئة ولن تقوم بأذيتها أو إلحاق الضرر بأي كان، إن لم يبادر فعل الإنسان بأذيتها.

ولفت أحدهم إلى أن الخنازير البرية ليست كائنا عدوانيا أو مفترسا كما يعتقد البعض لكنها تقوم بتخريب مزارع الفلاحين، بحثا عن غذاء.

وسخر آخرون من المقطع المصور ومن تصرف السيدة بالقول أنها إحدى الجولات السياحية المميزة.

يذكر أن الخنازير البرية اجتاحت مدينة الصويرة المغربية، خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت تتجول بكل حرية في شوارعها ومناطقها الحضرية، على الرغم من الجهود المبذولة من السلطات للحد من تواجدها، وسط مخاوف من تسبّبها في حوادث ومهاجمة السكان.