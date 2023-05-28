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جواهر

فيديو لمقرئ شهير يغني ويتمايل على أنغام أم كلثوم يهزّ مصر

جواهر الشروق
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فيديو لمقرئ شهير يغني ويتمايل على أنغام أم كلثوم يهزّ مصر
صحف مصرية
المقرئ الشهير ممدوح عامر

أثار مقطع فيديو لمقرئ شهير يرقص ويغني ويتمايل على أنغام أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم غضبا واسعا في مصر والعالم العربي.

وتداول نشطاء فيديو المقرئ الشهير ممدوح عامر خلال حفل زفاف وهو يرقص ويردد كلمات أغنية لأم كلثوم ويتمايل بكل تفاعل، ما جعله عرضة للانتقادات اللاذعة.

وقال الكثيرون إن المقرئ لم يحترم مكانته ومكانة القرآن الكريم، بالرغم من توضيح أفراد من أسرته أنه كان متواجدا في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

ودافع الإعلامي عمرو أديب عن الشيخ عامر، وقال بأنه من أقوى الأصوات وأنه من الطبيعي أن يرقص في فرح، مستهجنا ظاهرة الدعاوى لفتح تحقيقات التي اجتاحت مصر.

من جانبها أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو المتضمن رقص المقرئ وتمايله وغنائه مثل مطربي المهرجانات، حسب موقع القاهرة 24.

وأوضحت في بيان لها، السبت، أنه “كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن”.

فيما كشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.

في ذات السياق خرج المقرئ عن صمته وقال بأنه تصرف بعفوية فرحا بزواج أخيه الأصغر الذي أوصاه عليه والده، مؤكدا بأنه مستعد للاعتذار عما بدر منه، ولافتا أن هناك أيادي خفية حرصت على ترويج فيديو الغناء دون فيديوهات الإنشاد.

يذكر أن المقرئ من مواليد محافظة البحيرة شمال مصر، أتم حفظه للقرآن الكريم في عُمر 5 سنوات ونصف السنة.

تتلمذ على يد الشيخ أبوزيد بسيوني، الذي حفظه كتاب الله ولم يتقاضى أجرا منه بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أتم “عامر” حفظه للقرآن خلال مواظبته على حفظ 15 سطرا ظهر كل يوم، ومثلهم بعد صلاة العصر.

اعتبر “عامر” أن الله عوض فقدانه البصر بذاكرة قوية منحته قدرة على استيعاب آيات الذكر الحكيم، إضافة إلى أبيات المتون.

هذا، سبق وأن حصد “عامر” الجائزة الدولية في حفظ القرآن الكريم.

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