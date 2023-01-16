فيديو يحبس الأنفاس.. لآخر لحظات الطائرة المنكوبة في نيبال

تناقلت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو، يظهر اللحظات الأخيرة من داخل الطائرة التي تحطمت في نيبال يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل معظم ركابها.

ويعود مقطع الفيديو إلى مسافرين هنود كانوا على متن الطائرة، في طريقهم نحو زيارة جبال أنابورنا الشهيرة في نيبال.

وفيما كان أحد هؤلاء المسفرين يصوّر الفيديو، لعرضه في بث مباشر على فيسبوك، بدأت الطائرة فجأة في السقوط. لتلتقط الكاميرا أصوات الارتطام بالأرض، ثم مشاهد اللهب وألسنة النيران.

وقالت مصادر صحفية إن الهاتف الذي التقط مقطع الفيديو التداول، هو أب لثلاثة أطفال، يبلغ من العمر 29 عاما، وكان يدير شركة صغيرة في الهند.

وأكدت الشرطة المحلية هويات المسافرين الأربعة الذين شاركوا في البث المباشر، وتتراوح أعمارهم بين 23 و29 عاما، تضيف المصادر.

وأكدت السلطات النيبالية مقتل 68 من بين 72 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة. وتعود ملكية الطائرة من طراز (ATR-72)، إلى شركة “ياتي للطيران” النيبالية.