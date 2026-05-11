“فيفا” يبدأ في تلقي القوائم الأولية لمنتخبات كأس العالم

في انتظار إرسال القوائم النهائية يوم 2 جوان المقبل

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاثنين، في تلقي القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق11 جوان المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم تاريخ الاثنين 11 ماي موعداً لبدء تقديم القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في المونديال، على أن تتضمن هذه القوائم ما بين 35 و55 لاعبًا، بما يمنح الأجهزة الفنية مساحة واسعة لاختيار العناصر المناسبة وتجربة البدائل قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الموعد الرسمي لإعلان قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، حيث تقرر الكشف عن القوائم النهائية يوم 2 جوان المقبل.

ووفقًا لبيان “فيفا”، ستضم القوائم النهائية لكل منتخب ما بين 23 و26 لاعبًا، على أن يتواجد بينهم ثلاثة حراس مرمى على الأقل، بينما تلتزم المنتخبات بتقديم قائمة أولية تتراوح بين 35 و55 لاعبًا، تشمل أربعة حراس مرمى، تُستخدم لأغراض تنظيمية داخلية دون نشرها رسميًا.

كما أوضحت الهيئة الكروية العالمية أن استبدال اللاعبين في القائمة النهائية يظل مقيدًا بحالات الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة الأولى لكل منتخب، في حين يُسمح باستبدال حراس المرمى في أي وقت خلال البطولة إذا تعرضوا لإصابة أو ظرف صحي طارئ.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص “فيفا” على تحقيق التوازن بين العدالة التنافسية ومنح المنتخبات مرونة محدودة للتعامل مع الحالات الطارئة، دون فتح الباب أمام تغييرات قد تؤثر على نزاهة المنافسات.

ورغم إمكانية إعلان المنتخبات لقوائمها في أي توقيت، فإن اعتمادها رسميًا لن يتم إلا بعد التصديق النهائي من الاتحاد الدولي في الموعد المحدد، ما يجعل يوم 2 جوان محطة حاسمة تكشف ملامح القوى المشاركة في مونديال يُنتظر أن يكون الأضخم والأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم.