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رياضة

“فيفا” يرفض طلب مصر وإيران بشأن المثليين

الشروق الرياضي
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“فيفا” يرفض طلب مصر وإيران بشأن المثليين
ح.م

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلباً مشتركاً تقدّم به الاتحادان المصري والإيراني، يقضي بمنع إدخال الأعلام الملونة الداعمة للمثلية إلى ملعب مباراة المنتخبين المقررة مساء الجمعة في مدينة سياتل الأمريكية. 

وتكتسي هاته المواجهة أهمية بالغة كون الفائز فيها يضمن التأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، إلا أنها وضعت في دائرة جدل واسع لتزامنها مع احتفالات المدينة السنوية بـ “البرايد”، في ظل المواقف الرافضة للعلاقات المثلية في كلا البلدين.

وأكد فيفا في بيان رسمي رفضه التام لتقييد حرية التعبير، مشدداً على أن البطولة تعد حدثاً شاملاً يرحب بالجماهير من مختلف الخلفيات، وأن الرموز العامة لحقوق الإنسان مسموح بها داخل الملاعب طالما تتوافق مع مدونة السلوك المعتمدة للبطولة العالمية.

وفي سياق متصل بالترتيبات اللوجستية للمباراة، رفضت السلطات الأمريكية طلباً من المنتخب الإيراني بشأن تعديل موعد مغادرة مدينة سياتل عقب نهاية اللقاء، ورغم أن المسؤولين الأمريكيين خففوا في وقت سابق القيود المفروضة على سفر البعثة الإيرانية بالسماح للاعبين بدخول البلاد قبل يومين من المباراة بدلاً من يوم واحد إثر احتجاجات ومقابلات سابقة، إلا أن الامتيازات الجديدة اقتصرت على الدخول المبكر فقط، حيث تم رفض طلب استشفاء اللاعبين في الولايات المتحدة وتأكيد ضرورة مغادرتهم فور انتهاء المواجهة الحاسمة.

وصرح أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، بأن الخطة ارتكزت على مراجعة سير رحلات المنتخب الإيراني السابقة قبل منحهم يوماً إضافياً للوصول نظراً لطول مسار الرحلة إلى سياتل، وسط استعدادات أمنية مكثفة من سلطات المدينة للتعامل مع أي احتجاجات متوقعة على هامش اللقاء.

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