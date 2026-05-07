“فيفا” يكشف عن موعد إعلان قوائم المنتخبات ويحدد شروط استبدال اللاعبين

عمر سلامي
مجسم كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد إعلان القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وحدّد شروط استبدال اللاعبين.

وسيسمح لكل منتخب بضم 26 لاعبا في مونديال 2026، والإعلان عن القائمة بشكل نهائي في الثاني من جوان المقبل.

وأكد “فيفا”، عبر موقعه الرسمي، إن الاتحادات المشاركة في البطولة سترسل قائمة أولية، تضم ما بين 35 و55 لاعبا، بينهم 4 حراس مرمى، وستُستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراض داخلية فقط، ولن ينشرها الاتحاد الدولي.

وأوضح “فيفا” أن القائمة النهائية ستضم بين 23 إلى 26 لاعبا، بينهم 3 حراس ⁠مرمى.

وبخصوص استبدال اللاعبين، أوضح الاتحاد الدولي، أنه لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية، إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد.

ويتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026.

كما يمكن استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بحارس آخر من القائمة الأولية، في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وذلك في أي وقت خلال البطولة.

ويمكن لأي منتخب ‌من ⁠المنتخبات المشاركة الإعلان عن قائمته في أي وقت، لكنها لا تعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من جوان.

وبخصوص انضمام اللاعبين لمنتخباتهم، فقد اعتمد “الفيفا” فترة الاستعداد بداية من 25 ماي، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يشارك فيها اللاعبون مع أنديتهم.

من جهة أخرى، أوضح “فيفا” أن استثناءات انضمام اللاعبين لمنتخباتهم، تشمل اللاعبين المعنيين بالمشاركة في نهائيات بطولات الأندية ⁠القارية حتى 30 ماي، وذلك مرهون بموافقة الاتحاد الدولي

