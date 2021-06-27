فينرباتشي التركي يسعى لضم آندي ديلور

غزال رفع من قيمة اللاعبين الجزائريين هناك

لم يتأخر وكيل الأعمال الجديد للدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي في التحرك للبحث عن وجهة جديدة لموكله، أياما قليلة فقط بعد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، حيث طرح اسم اللاعب الجزائري في الدوري التركي، الذي أصبح قبلة لنجوم منتخب “محاربي الصحراء” بعد التألق اللافت لرشيد غزال مع نادي بشكتاش.

وكان ديلور مرتبطا في وقت سابق بوكيل الأعمال الفرنسي، جون كريستوف كانو، قبل أن يتعاقد خلال الأيام الماضية مع شركة سكور أجانسي الفرنسية، لصاحبها وكيل أعمال اللاعبين المعروف في فرنسا، ديفيد فينديتيلي، والذي سيكون معنيا بتحديد مستقبل مهاجم منتخب الجزائر، وقال موقع “فوتو سبور” التركي إن وكيل اللاعب الجزائري دخل في مفاوضات مع إدارة نادي فينرباتشي التركي، المهتمة بخدمات أحد أفضل مهاجمي الدوري الفرنسي خلال الموسمين الفارطين، ويسعى الأتراك للفوز بصفقة ديلور وتدعيم خط الهجوم قبل خوض الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، نفس المصدر كشف بأن إدارة النادي الأصفر والأزرق مستعدة لتقديم عرض مغري لديلور، يتمثل في راتب سنوي مجزي وأكبر مما يحصل عليه مع نادي مونبولييه، لكن المشكل الوحيد يتمثل في ارتباط النجم الجزائري بعقد مع النادي الفرنسي يمتد إلى غاية شهر جوان 2024، مع عدم وجود أي نيّة لدى إدارة مونبولييه في تسريح نجمها وقائدها الأول.

وفي سياق آخر، ديلور صرح في عدة مناسبات بأنه لن يغادر مونبولييه وسيظل وفيّا له بعد أن مكنه هذا النادي من استعادة توّهجه في “الليغ 1″، لكنه ترك الباب مفتوحا مع احتمال الرحيل بقوله إن “كل شيء ممكن في كرة القدم”، علما أن نادي فينرباتشي التركي يرتبط بذكريات سيئة بالنسبة للاعبين الجزائريين، بسبب ما حدث للثنائي إسلام سليماني وياسين بن زية قبل موسمين، حيث خرج من الباب الضيق بقرار إداري، علما أن ديلور قدم مستويات كبيرة الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، رغم معاناته من لعنة الإصابة، حيث شارك في 30 مباراة من أصل 38 سجل خلالها 15 هدفا وصنع 9 أخرى.