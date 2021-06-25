مؤشر جديد يقرب ديلور من الرحيل عن مونبولييه الفرنسي

لاعب الخضر يقرر تغيير وكيل أعماله

قرّر الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي، الانفصال عن وكيل أعماله والتعاقد مع شركة فرنسية خاصة تتكفل بتسيير مشوار اللاعبين، وتملك خبرة في هذا المجال من خلال تعاملها مع أسماء معروفة في سماء كرة القدم الفرنسية، في وقت ربطت فيه بعض المصادر هذه الخطوة بنيّة نجم منتخب الجزائر في الرحيل عن نادي مونبولييه.

وكان ديلور مرتبطا في وقت سابق بوكيل الأعمال الفرنسي، جون كريستوف كانو، قبل أن يتعاقد خلال الأيام الماضية مع شركة سكور أجانسي الفرنسية، لصاحبها وكيل أعمال اللاعبين المعروف في فرنسا، ديفيد فينديتيلي، والذي سيكون معنيا بتحديد مستقبل مهاجم منتخب الجزائر، حيث كشف موقع “سبورتون” الفرنسي عن هذا الخبر، متوقعا أن تكون خطوة ديلور إجرائية للبحث عن وجهة جديدة، رغم التصريحات التي أطلقها في وقت سابق، وأكد من خلالها رغبته في البقاء مع نادي مونبولييه الفرنسي، بعد أن أعاده الأخير إلى الواجهة خلال الموسمين الماضيين.

من جهة أخرى، كان نجم نادي ويغان الانجليزي السابق تألق بشكل لافت مع مونبولييه، وتوقع متابعون أن يتصدر أخبار سوق التحويلات الصيفية، لكن لحد الساعة لم يصل ديلور إلى هذه المرحلة، وهو ما جعله يقدم على تغيير وكيل أعماله تحسبا لأي طارئ مستقبلا، فإذا لم يكن الآن نجما في سوق التحويلات بعد موسم رائع فكيف سيكون عليه الحال عندما يكون في وضعية صعبة، وهي القراءة الرئيسية لكل لاعب كرة قدم يفكر في مستقبله بطريقة ذّكية، ويرتبط ديلور بعقد مع نادي مونبولييه ينتهي شهر جوان 2024، وكان كشف عن رغبته في البقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة، خاصة أنه كان له الفضل في إعادة بعث مشواره الكروي في وقت صنفه الجميع بفرنسا في خانة “الولد الشقّي”، لكنه ترك انطباعا بإمكانية رحيله، عندما قال إنه لا يمكن توقع أي شيء في عالم كرة القدم.

إلى ذلك، يتمتع ديلور بشعبية جارفة في الدوري الفرنسي سواء لدى الجماهير أو مسؤولي الأندية الأخرى، بفضل شخصيته القوية والمستويات الكبيرة التي قدمها مع مونبولييه منذ انضمامه إليه صيف عام 2019، حيث شارك معه في 103 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 45 هدفا وصناعة 19 هدفا آخر.