-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ديلور يغيب عن مواجهات “الخضر”

علي بهلولي
  • 66
  • 0
ديلور يغيب عن مواجهات “الخضر”

يغيب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور عن المقابلات الودّية الثلاث للمنتخب الوطني، أمام موريتانيا ومالي وتونس.

وحالت إصابة تعرّض لها ديلور خلال التدريبات مع زملائه في المنتخب الوطني الجزائري، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الأربعاء، من المشاركة في هذه المقابلات التحضيرية.

وخاض مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي 10 مقابلات دولية مع “محاربي الصحراء”، آخرها ضد المضيف الزيمبابوي بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، في نوفمبر الماضي. وسجّل هدفَين (الحصيلة العامّة).

على صعيد آخر، قام لاعبو المنتخب الوطني صباح الخميس، بِجولة خفيفة حول أرجاء مركز سيدي موسى. كنوع من الترفيه، قبيل مواجهة المنافس الموريتاني ودّيا بِملعب البليدة، هذه الأمسية.

مقالات ذات صلة
محرز له شخصية من فولاذ وغوارديولا أخطأ تكتيكيا

محرز له شخصية من فولاذ وغوارديولا أخطأ تكتيكيا

مانشيستر سيتي سيضحي بـ3 لاعبين ومستقبل غامض لمحرز!

مانشيستر سيتي سيضحي بـ3 لاعبين ومستقبل غامض لمحرز!

بلماضي: كنتُ أهرب من البيت لمّا يعرض التلفزيون لقطات خادشة للحياء

بلماضي: كنتُ أهرب من البيت لمّا يعرض التلفزيون لقطات خادشة للحياء

الفاف تدعو إلى “تطبيق أقصى العقوبات”

الفاف تدعو إلى “تطبيق أقصى العقوبات”

وصول وفدَي منتخبَي موريتانيا ومالي إلى الجزائر

وصول وفدَي منتخبَي موريتانيا ومالي إلى الجزائر

هذا ما سيقوله بلماضي الثلاثاء في ندوته الصحفية

هذا ما سيقوله بلماضي الثلاثاء في ندوته الصحفية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد