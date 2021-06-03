ديلور يغيب عن مواجهات “الخضر”

يغيب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور عن المقابلات الودّية الثلاث للمنتخب الوطني، أمام موريتانيا ومالي وتونس.

وحالت إصابة تعرّض لها ديلور خلال التدريبات مع زملائه في المنتخب الوطني الجزائري، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الأربعاء، من المشاركة في هذه المقابلات التحضيرية.

وخاض مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي 10 مقابلات دولية مع “محاربي الصحراء”، آخرها ضد المضيف الزيمبابوي بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، في نوفمبر الماضي. وسجّل هدفَين (الحصيلة العامّة).

على صعيد آخر، قام لاعبو المنتخب الوطني صباح الخميس، بِجولة خفيفة حول أرجاء مركز سيدي موسى. كنوع من الترفيه، قبيل مواجهة المنافس الموريتاني ودّيا بِملعب البليدة، هذه الأمسية.