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رياضة

فينورد يضبط سعر حاج موسى.. وهذا الفريق يُريده

الشروق الرياضي
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فينورد يضبط سعر حاج موسى.. وهذا الفريق يُريده

حدّدت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي سعر لاعبها الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

ولا يزال المهاجم حاج موسى (24 سنة) يرتدي زي نادي فينورد روتردام، حتى صيف 2030.

وأبدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني رغبتها في انتداب حاج موسى، وفقا لِأحدث تقرير نشرته الصحيفة المحلية “بيلد”. التي أضافت أن مسؤولي فريق فينورد روتردام اشترطوا استلام مبلغ 30 مليون أورو، نظير تسريح الدولي الجزائري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومِثْل فريق فينورد روتردام الهولندي، تموقع نادي بوروسيا دورتموند ثانيا في لائحة ترتيب بطولة ألمانيا، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.

ويضم فريق بوروسيا دورتموند في صفوفه المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (31 سنة)، منذ ثلاث سنوات خلت، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

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