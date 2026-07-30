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الجزائر

في أول جلسة برئاسة بوفدش.. الإعلان عن تأسيس 7 مجموعات برلمانية

الشروق أونلاين
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في أول جلسة برئاسة بوفدش.. الإعلان عن تأسيس 7 مجموعات برلمانية

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، عن تأسيس سبع مجموعات برلمانية خلال جلسة عامة ترأستها رئيسة المجلس، الدكتورة خليدة بوفدش، في إطار استكمال تنصيب هياكل الهيئة التشريعية للعهدة البرلمانية العاشرة.

وبحسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد صادق النواب خلال الجلسة على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الأولى من الفترة التشريعية العاشرة (2026-2031)، وذلك طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، والمادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس.

وشهدت الجلسة أيضا الإعلان عن تأسيس سبع مجموعات برلمانية، في خطوة تؤطر عمل المجلس خلال العهدة التشريعية الجديدة.

وضمت قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني تسعة نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية والنواب الأحرار، وجاءت كما يلي:

ـ عن حزب جبهة التحرير الوطني: أحمد بدر الإسلام بلقط، ومحمد طاتي.
ـ عن التجمع الوطني الديمقراطي: منذر بودن، وإبراهيم حاج هني.
ـ عن جبهة المستقبل: بلقاسم مسنادي، وسليمان سماعيلي.
ـ عن حركة مجتمع السلم: أمين علوش.
ـ عن حركة البناء الوطني: سعيدة عيطي.
ـ عن النواب الأحرار: إبراهيم رابحي.

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