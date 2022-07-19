في البطولة الوطنية.. شراء اللاعبين يسبق التعاقد مع المدرب الجديد!

حلّ مساء الثلاثاء بِأرض الوطن، التقني البوسني فاروق خادزيبيغيتش المدرب الجديد لِفريق مولودية الجزائر.

واللافت أن إدارة نادي مولودية الجزائر قامت في الأيّام القليلة الماضية، بِاستقدام 10 لاعبين جدد. ولمّا طوت ملف الانتدابات، لجأت إلى التعاقد مع المدرب فاروق خادزيبيغيتش!

ومعلوم أنه في كبرى أندية أوروبا، فإن المدرب هو مَن يقترح على المدير الرياضي (إطار تابع لِإدارة النادي)، بِشراء لاعبين مُعيّنين وتسريح آخرين.

وبِعبارة أخرى، بعد معاينة دقيقة لِصفوف الفريق، يُشخّص المدرب بِدقّة نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم، والآخرين الذين لا يرغب في بقائهم (كأن لا يستجيبون لِفلسفته التكتيكية). ثم يأتي دور المدير الرياضي (المناجير) بِتجسيد مطلب الإطار الفني. أمّا في مولودية الجزائر وبقية فرق البطولة الوطنية، فالساعة الرّملية تُقلب رأسا على عقب: تذهب الإدارة إلى السوق وتقتني مواد غذائية معيّنة، ثم تُجبر المدرب على إعداد الطبق الذي تشتهيه هي وليس هو!

بقيت الإشارة، إلى أن الصحافة الرياضية في البوسنة والهرسك تنطق اسم المدرب Hadžibegić بـ “خادزيبيغيتش” (فقط، الغين تُنطق G).

وأمضى المدرب فاروق خادزيبيغيتش عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية تمديده في صيف 2023. كما أعلنت عنه إدارة نادي “العميد” اسبت الماضي.

وسيخلف فاروق خادزيبيغيتش (64 سنة) التقني التونسي خالد بن يحي (59 سنة)، الذي درّب مولودية الجزائر في الموسم الماضي.

وبقي فاروق خادزيبيغيتش بِلا عمل، منذ انتهاء مهمّته التدريبية مع منتخب الجبل الأسود في أواخر ديسمبر 2020.

وفضلا عن التجربة المُشار إليها، سبق للتقني خادزيبيغيتش تدريب منتخب بلاده البوسنة والهرسك، وأندية فرنسية وإسبانية وتركية.

وسبق للتقني فاروق خادزيبيغيتش أيضا تدريب رفيق صايفي وكريم زياني، في نادي تروا الفرنسي موسم 2003-2004.