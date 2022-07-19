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رياضة

في البطولة الوطنية.. شراء اللاعبين يسبق التعاقد مع المدرب الجديد!

علي بهلولي
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في البطولة الوطنية.. شراء اللاعبين يسبق التعاقد مع المدرب الجديد!
ح.م
لحظة قدوم المدرب فاروق خادزيبيغيتش إلى الجزائر

حلّ مساء الثلاثاء بِأرض الوطن، التقني البوسني فاروق خادزيبيغيتش المدرب الجديد لِفريق مولودية الجزائر.

واللافت أن إدارة نادي مولودية الجزائر قامت في الأيّام القليلة الماضية، بِاستقدام 10 لاعبين جدد. ولمّا طوت ملف الانتدابات، لجأت إلى التعاقد مع المدرب فاروق خادزيبيغيتش!

ومعلوم أنه في كبرى أندية أوروبا، فإن المدرب هو مَن يقترح على المدير الرياضي (إطار تابع لِإدارة النادي)، بِشراء لاعبين مُعيّنين وتسريح آخرين.

وبِعبارة أخرى، بعد معاينة دقيقة لِصفوف الفريق، يُشخّص المدرب بِدقّة نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم، والآخرين الذين لا يرغب في بقائهم (كأن لا يستجيبون لِفلسفته التكتيكية). ثم يأتي دور المدير الرياضي (المناجير) بِتجسيد مطلب الإطار الفني. أمّا في مولودية الجزائر وبقية فرق البطولة الوطنية، فالساعة الرّملية تُقلب رأسا على عقب: تذهب الإدارة إلى السوق وتقتني مواد غذائية معيّنة، ثم تُجبر المدرب على إعداد الطبق الذي تشتهيه هي وليس هو!

بقيت الإشارة، إلى أن الصحافة الرياضية في البوسنة والهرسك تنطق اسم المدرب Hadžibegić بـ “خادزيبيغيتش” (فقط، الغين تُنطق G).

وأمضى المدرب فاروق خادزيبيغيتش عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية تمديده في صيف 2023. كما أعلنت عنه إدارة نادي “العميد” اسبت الماضي.

وسيخلف فاروق خادزيبيغيتش (64 سنة) التقني التونسي خالد بن يحي (59 سنة)، الذي درّب مولودية الجزائر في الموسم الماضي.
وبقي  فاروق خادزيبيغيتش بِلا عمل، منذ انتهاء مهمّته التدريبية مع منتخب الجبل الأسود في أواخر ديسمبر 2020.
وفضلا عن التجربة المُشار إليها، سبق للتقني خادزيبيغيتش تدريب منتخب بلاده البوسنة والهرسك، وأندية فرنسية وإسبانية وتركية.
وسبق للتقني فاروق خادزيبيغيتش أيضا تدريب رفيق صايفي وكريم زياني، في نادي تروا الفرنسي موسم 2003-2004.

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التعليقات
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  • معلق حر

    كأن الأمر بالمقلوب، إدارة مولودية قامت بعملية إنتدابات واسعة للاعبين جدد، أشبه بتغيير كامل للفريق، ثم قامت بجلب مدرب جديد. المنطقي و كما تعمل كل الفرق المحترفة في العالم، يتم أولا التعاقد مع المدرب و بعدها يتم إنتداب لاعبين جدد، حيث أن المدرب الجديد يكون له الرأي و الوزن الكبير في الإختيارات بالتنسيق مع الإدارة. نتمنى أن إدارة المولودية توفق في سياستها و حصيلة الموسم القادم هي المعبرة.

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  • الهفاف

    كم سيتقاضي من مال الشعب في الشهر ؟ كم أكلوا معه تحت الطاولة ؟ هل هو أفضل من مدربين الجزائريين ؟ هل الأجانب حققوا شيء في البطولة الوطنية و الإفريقية ؟

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