في ذكرى النكبة: بوغالي يؤكد تمسك الجزائر الثابت بدعم القضية الفلسطينية

حلت النكبة بالفلسطينيين عام 1948، حيث تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحقهم وتدمير مئات القرى، مع احتلال نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية.

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة 15 ماي، بمناسبة ذكرى النكبة، بتمسك الجزائر الثابت والدائم بدعم القضية الفلسطينية، والتزامها التاريخي تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني في منشور له على حسابه في منصة “إكس”: “في ذكرى النكبة، نجدد العهد لشعبٍ صمد في وجه التهجير والمجازر، ولم تنل منه السنون ولا محاولات طمس حقوقه. الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، إيمانًا راسخًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”